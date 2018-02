အျငင္းပြားဖြယ္ ပင္နယ္တီေတြ ေၾကာင့္ ကံေကာင္းခဲ့တဲ့ စပါး

လီဗာပူးလ္အသင္း နဲ႔ စပါးအသင္းတို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ စပါးအသင္းက အျငင္းပြားဖြယ္ ပင္နယ္တီ ေတြ နဲ႔ သေရရလဒ္ ရယူသြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

လီဗာပူးလ္ ၂ – ၂ စပါး

ပြဲအႏွစ္ခ်ဳပ္

လီဗာပူးလ္အသင္း ပြဲအစ ၃ မိနစ္တည္းက ဦးေဆာင္ဂိုး ရရွိခဲ့ၿပီး မိနစ္ ၈၀ အထိ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပြဲစဥ္ကေတာ့ အေကာင္းဆံုး စိတ္လႈပ္ရွားစရာ ရလဒ္ေတြ ေပးစြမ္းခဲ့ၿပီး ပြဲၿပီးဆံုးဖို႔ ၁၀ မိနစ္အလိုမွာ ပင္နယ္တီ ၂ ႀကိမ္အပါအ၀င္ သြင္းဂိုး ၃ ဂိုး ျမင္ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။

စပါးအတြက္ ေျခပဂိုးကို ၀မ္ယာမက မိနစ္ ၈၀ မွာသြင္းယူခဲ့ၿပီး ဆာလက္က နာက်င္ အခ်ိန္ပိုမွာ ဦးေဆာင္ဂိုး ျပန္လည္ သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။ ပြဲၿပီးဆံုးဖို႔ ၁၀ မိနစ္ အတြင္းမွာပဲ စပါးအသင္း ပင္နယ္တီ ၂ ႀကိမ္ ရရွိခဲ့ၿပီး ဟယ္ရီကိန္း တစ္ႀကိမ္ကိုသာ ဂိုးအျဖစ္ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဟယ္ရီကိန္းကေတာ့ သြင္းဂိုး ၁ ဂိုးရယူႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီရာသီ သြင္းဂုိး ၂၂ ဂိုးထိရွိခဲ့ၿပီး ဂိုးသြင္းအမ်ားဆံုး ကစားသမား စာရင္းမွာ ဆာလက္ထက္ တစ္ဂိုး ျပန္လည္အသာရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပရီးမီးယားလိဂ္ သြင္းဂိုး ၁၀၀ ျပည့္ေျမာက္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲမွတ္တမ္း

ပြဲစတည္းက တိုက္စစ္ဆင္ ကစားဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ္အသင္းကေေတာ့ ပြဲအစ ၃ မိနစ္မွာပဲ စပါးကြင္းလယ္ကစားသမား အဲရစ္ဒိုင္ယာ ေနာက္တန္းနဲ႔ အေပးအယူ ျပဳလုပ္ရာမွာ နားလည္မႈလြဲသြားခဲ့ၿပီး ဆာလက္ ၾကားျဖတ္ရယူၿပီး ဂိုးသမားနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း အေနအထားကေန ကန္သြင္းၿပီး အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

၁၀ မိနစ္အေရာက္မွာေတာ့ မာေနးဘယ္ေတာင္ပံက ေန စပါး ေနာက္တန္း ကစားသမားေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ဂိုးဧရိယာထဲဆြဲ၀င္ၿပီး ေရွ႕မွာရွိေနခဲ့တဲ့ အသင္းေဖာ္ ဆာလက္ကို ေပးဖို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာမွာ စပါးေနာက္ခံလူ ဗာတြန္ဂန္ ရွင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

စပါးအသင္းကေတာ့ ေျခပဂိုး ျပန္လည္ရယူႏိုင္ဖုိ႔ တိုက္စစ္ဆင္ကစားရင္း လီဗာပူးလ္ ေနာက္တန္းကို ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ အခက္ေတြ႔ေနခဲ့ေပမယ့္ ၁၆ မိနစ္မွာ ဆြန္ေဟာင္မင္ လူကၽြံေထာင္ေခ်ာက္ကို ေဖာက္ထြက္ၿပီး ဂိုးဧရိယာထဲမွာ ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ဗန္ဒိုက္ ေလ်ာထိုးရွင္းထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ တန္ျပန္တိုက္စစ္ကေန မီလ္နာ စပါးဂိုးသမား ေလာရစ္ကို ေက်ာ္သြင္းခဲ့ရာမွာေတာ့ ဂိုးေပါက္နဲ႔ ကပ္ၿပီးလြဲေခ်ာ္ခဲ့သလို ၂၄ မိနစ္မွာ လီဗာပူးလ္ ေနာက္တန္းကစားသမားေတြ ရွင္းထုတ္ပံု မေသသပ္တာကေန တိုက္စစ္မွဴး ေလာ္ရန္ေတး ရရွိခဲ့ၿပီး ပိတ္သြင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ လီဗာပူးလ္ ေနာက္တန္း ၃ ဦးက ျဖတ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ ပင္နယ္တီ သက္မွတ္ေပးလို႔ ရတဲ့အေျခ အေနတစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ကြင္းလယ္ဒိုင္က ပင္နယ္တီ သက္မွတ္ေပးခဲ့ ျခင္းမရွိပါဘူး။

၃၃ မိနစ္မွာ လီဗာပူးလ္အသင္း ျပစ္ဒဏ္ေဘာကေန ေခါင္းတိုက္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ေလာရစ္ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆြန္ေဟာင္မင္ လီဗာပူးလ္ ေနာက္တန္းကစားသမား ေတြကို လွည့္ထြက္ၿပီး အဲရစ္ဆင္ကို ေပးပို႔ခဲ့ရာမွာ ပိတ္သြင္းခဲ့ခ်က္ကိုလည္း လီဗာပူးလ္ဂိုးသမား ကာရီးရက္စ္ ကာကြယ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ပထမပိုင္း ၿပီးဆံုးဖို႔ ၅ မိနစ္အလိုမွာ ဒမ္ဘီလီ စည္းထိပ္က ကန္ခ်က္ကို ကာရီးရက္စ္ ကာကြယ္သြားခဲ့ၿပီး ပထမပိုင္းကေတာ့ လီဗာပူးလ္အသင္းဦးေဆာင္မႈနဲ႔ ပြဲၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။

On your marks… It's Liverpool 1-0 Spurs, the second half has kicked off, and another early goal could be on the cards #LIVTOT pic.twitter.com/kAr9J5q9f7 — Premier League (@premierleague) February 4, 2018

ဒုတိယပိုင္း ျပန္လည္စတင္ၿပီး ၅၄ မိနစ္မွာ ဆြန္ေဟာင္ ဂိုးသမားနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း ကန္သြင္းခြင့္ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ကာရီးရက္စ္ ထပ္မံကာကြယ္ခဲ့ၿပီး ျပန္ထြက္ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို အလီပိတ္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးေပါက္နဲ႔လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

၅၉ မိနစ္မွာ ဟယ္ရီကိန္း ဂိုးသမားနဲ႔အနီးကပ္ပိတ္သြင္းခ်က္ ဂိုးသမား တည့္တည့္ေရာက္သြားခဲ့သလို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ပိတ္သြင္းမႈကိုလည္း ကာရီးရက္စ္ပဲကာကြယ္ခဲ့ပါတယ္။

၇၉ မိနစ္မွာ လူစား၀င္ကစားသမား ၀မ္ယာမ ကာရီးရက္စ္ ပုတ္ထုတ္ရာမွ ျပန္ထြက္ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို အျပင္းကန္သြင္းၿပီး ေျခပဂိုးရယူခဲ့ပါတယ္။

၈၃ မိနစ္မွာေတာ့ ဟယ္ရီကိန္းကို ကာရီးရက္စ္ ျပစ္ဒဏ္ေဘာက်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ ဆိုၿပီး ပင္နယ္တီ သက္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အေႏွးျပကြက္ေတြမွာေတာ့ ဟယ္ရီကိန္း ဟန္ေဆာင္လွဲခ်ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ပင္နယ္တီကန္သြင္းခ်က္ကိုေတာ့ ကာရီးရက္စ္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

နာက်င္အခ်ိန္ပို ပထမဆံုးမိနစ္မွာ ဆာလက္ စပါး ေနာက္တန္းကစားသမား ၄ ဦးကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

Harry Kane: "I just went through the same routine as always… a couple of deep breaths and then the emotions were massive." pic.twitter.com/uXOBFncISP — Premier League (@premierleague) February 4, 2018

၃ မိနစ္အၾကာမွာ ဗန္ဒိုက္ လာမယ္လာကို ျပစ္ဒဏ္က်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ဆိုၿပီး စည္းၾကပ္ဒိုင္က ပင္နယ္တီ သက္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ဟယ္ရီကိန္းက ဂိုးအျဖစ္ေျပာင္းလဲ ခဲ့ၿပီး ၂ ဂိုးစီသေရနဲ႔ ပြဲၿပီးဆံုးခဲ့တာေၾကာင့္ လီဗာပူးလ္အသင္း နစ္နာခဲ့ရပါတယ္။