ေပါ့ဘာကိုု အရန္ကစားသမားအျဖစ္သံုုးခဲ့တာနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေမာ္ရင္ဟိုုေျပာၾကား

မန္ခ်က္စတာယူနိုုက္တက္အသင္းက ဟက္ဒါစ္ဖီးလ္အသင္းကိုု (၂)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အနိုုင္ရရွိခဲ့ တဲ့ပြဲစဥ္မွာ မန္ခ်က္စတာယူနိုုက္တက္အသင္းရဲ႕ကစားသမား ေပါ့ဘာဟာ အရန္ကစားသမား အေနနဲ႕သာပါ၀င္ကစားခဲ့ပါတယ္။ နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုုကေတာ့ ၾကားရက္ကစားတဲ့ပြဲစဥ္မွာ အားနည္းခဲ့တဲ့ ေပါ့ဘာရဲ႕ကစားပံုုကိုု တြန္းအားမေပးလိုုတာေၾကာင့္ အရန္ခံုုမွာ ထိုုင္ေစခဲ့တာ ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

မာရွယ္ ၊ အက္ရွ္ေလယန္း ၊ ဖီးလ္ဂ်ံဳးစ္တိုု႕ မပါ၀င္တဲ့ အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ ေမာ္ရင္ဟိုု ဟာ ေပါ့ဘာအစား မက္တြန္ေနးကိုု ထည့္သြင္းအသံုုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ အဆိုုပါကစားသမားေတြ ဟာ ေရွ႕ပြဲစဥ္ျဖစ္တဲ့ ေတာ့တင္ဟမ္ေဟာ့စပါးစ္အသင္းကိုု ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ပါ၀င္ကစားခဲ့ပါ တယ္။

Did anyone notice that Pogba didn’t hold onto the ball for too long when he came on vs. Huddersfield? This one is on José. Sir Alex was never afraid to drop his big players during his time. Pogba needs to realise how good he is, and show it every week. This is Manchester United.

