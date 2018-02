ကစားသမား အသစ္အစံုအလင္နဲ႔ ဂိုးျပတ္ႏိုင္ပြဲရခဲ့တဲ့ အာဆင္နယ္

အာဆင္နယ္အသင္းဟာ ဒီရာသီကို အသင္းကိုေရာက္ရွိခဲ့တဲ့ ကစားသမား အစံုအလင္ နဲ႔ အဲဗာတန္အသင္းကို ရင္ဆိုင္ကစားခဲ့ၿပီး ဂိုးျပတ္ႏိုင္ပြဲ တစ္ပြဲ ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္နယ္ ၅ – ၁ အဲဗာတန္

ပြဲအႏွစ္ခ်ဳပ္

အာဆင္နယ္အသင္းတြက္ ရမ္းေဆး ဟတ္ထရစ္သြင္းယူခဲ့ၿပီး အသင္းနဲ႔ ပထမဆံုး ပြဲထြက္ခဲ့တဲ့ အူဘာမီယန္းက တစ္ဂိုးသြင္းယူခဲ့ၿပီး ေနာက္ခံကစားသမား ကိုစီယယ္နီက တစ္ဂိုးသြင္းယူခဲ့ပါတယ္။ဒီေန႔ပြဲစဥ္မွာ မစ္ခီတာရန္ကေတာ့ အသင္းတြက္ ဂိုးဖန္တီးမႈ ၃ ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေမာ္ရင္ညိဳ လြမ္းေလာက္တဲ့ ေျခစြမ္း ျပသခဲ့ပါတယ္။

ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္ ၅၀၀ ျပည့္ ကိုင္တြယ္ခဲ့တဲ့ အဲဗာတန္ နည္းျပ အလာဒိြဳက္နဲ႔ အသင္းေဟာင္းနဲ႔ ျပန္လည္ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ ၀ဲလ္ေကာ့တို႕ကေတာ့ ရလဒ္ဆိုးေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။

ပြဲမွတ္တမ္း

ပြဲအစ ၅ မိနစ္ေက်ာ္မွာ ပဲ မစ္ခီတာရန္ရဲ႕ ညာေတာင္ပံကေန ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို ရမ္ေဆးရယူၿပီး အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုးသြင္းယူခဲ့ပါတယ္။ဒီဂိုးကို ရမ္ေဆးသြင္းယူခဲ့စဥ္မွာ မန္စီးတီးအသင္းကေန အဲဗာတန္အသင္းကို အငွားနဲ႔ လာေရာက္ကစားေနခဲ့တဲ့ မန္ဂါလာရဲ႕ ရွင္းထုတ္ပံု မေသသပ္မႈေၾကာင့္ အဲဗာတန္ အသင္းဦးေဆာင္ဂိုး ေပးခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဂိုး ဖန္တီးေပးခဲ့တဲ့ မစ္ခီတာရန္ ဂိုးဧရိယာ ထိပ္ကေန အျပင္းကန္သြင္း ခဲ့ရာမွာေတာ့ ဂိုးတိုင္ေဘးကေန ကပ္ထြက္သြားခဲ့ရသလို ပထမဂိုးသြင္းယူႏိုင္ဖို႔ ဖန္တီးေပးခဲ့တဲ့ ပံုစံအတိုင္း အူဘာမီယန္းကို ဖန္တီးေပးခဲ့ေပမယ့္ ပိတ္သြင္းမႈလြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

၁၄ မိနစ္အေရာက္မွာ မူစတာဖီ ေတာင့္ကန္ေဘာကေန ခ်ေပးခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို ဂိုးသမားနဲ႔ အနီကပ္ေခါင္းတိုက္ၿပီး ကိုစီရယ္နီက အသင္းတြက္ ဒုတိယေျမာက္ ဂိုးသြင္းယူ ၿပီး အာဆင္နယ္အသင္း ၂ ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ၄ မိနစ္အၾကာမွာ ရမ္ေဆး ဂိုးဧရိယာ ထိပ္ကေန ဂိုးကန္သြင္းဖို႔ အတြက္ အီယိုဘီ ခ်ေပးခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို ရမ္ေဆးကန္သြင္းခဲ့ရာမွာ ၀ီလ္လ်ံရဲ႕ ရွင္းထုတ္ပံု မေသသပ္တာေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ၿပီး ဂိုးထဲ၀င္သြားခဲ့ပါ တယ္။

ပထမပိုင္း ၿပီးဆံုးဖို႔ ၁၀ မိနစ္အလိုမွာ အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ ေပါင္ ၅၆ သန္းတန္ စံခ်ိန္တင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးနဲ႔ ေခၚယူထားတဲ့ တိုက္စစ္မွဴး အူဘာမီယန္း အသင္းတြက္ ၄ ဂိုးေျမာက္ ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။ မစ္ခီတာရန္ ရဲ႕ ေပးပို႔မူကေန အူဘာမီယန္း လူကၽြံေထာင္ေခ်ာက္ကို ေဖာက္ထြက္ၿပီး ဂိုးသမား ပစ္ဖို႔ဒ္ကို ေက်ာ္ၿပီး သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

We're looking forward to it, @Aubameyang7 🙌 https://t.co/5ibM2vjhW6

ဒုတိယပိုင္း ျပန္လည္စတင္ၿပီး ၆ မိနစ္အၾကာမွာ ၀ဲလ္ေကာ့ရဲ႕ ျဖတ္တင္ေပးပို႔မႈကေန အဲဗာတန္တိုက္စစ္မွဴး နီယာစီ အနီးကပ္ ပိတ္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ တိုင္ထိထြက္ခဲ့ရပါတယ္။

၆၄ မိနစ္အေရာက္မွာေတာ့ ကူကိုမာတီနာရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ကယ္လ္ဗက္ လီ၀င္ အသင္းတြက္ ေျခပဂိုးတစ္ဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ ပီတာခ်က္နဲ႔ အနီးစပ္ဆံုး အေနအထားကေန ကယ္ဗက္ လီ၀င္ အေကာင္းဆံုး အဆံုးသတ္ႏိုင္ခဲ့တာပါ။

၇၃ မိနစ္မွာေတာ့ မစ္ခီတာရန္ရဲ႕ ဒီေန႔ပြဲစဥ္အတြက္ ၃ ႀကိမ္ေျမာက္ ဂိုးဖန္တီးမႈ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ရမ္ေဆးကလည္း သူ႔အတြက္ ဟတ္ထရစ္သြင္းဂိုးအျဖစ္ ပိတ္သြင္းယူၿပီး အာဆင္နယ္အသင္း ၅ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ဒီဟတ္ထရစ္ သြင္းဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့တဲ့ ရမ္ေဆးကေတာ့ အာဆင္နယ္အသင္းတြက္ ၂၀ ဦးေျမာက္ ဟတ္ထရစ္သြင္းယူႏိုင္တဲ့သူ အျဖစ္မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္း ၿပီးဆံုးဖို႔ ၁၀ မိနစ္အလိုမွာ ရြန္းနီရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန လီ၀င္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အခြင့္အေရး ထပ္ရခဲ့႔မယ့္ ပိတ္သြင္းခဲ့ရာမွာ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ပိုင္း ပြဲခ်ိန္ေတြမွာေတာ့ ႏွစ္သင္းလံုး ဂိုးထပ္မံသြင္းယူႏိုင္ခ့ဲျခင္းမရွိပဲ ၅ ဂိုး ၁ ဂိုးရလဒ္နဲ႔ ပြဲၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။

Hat-trick for @aaronramsey ✅

Hat-trick of assists for @HenrikhMkh ✅

Debut goal for @Aubameyang7 ✅

Four first-half goals help Arsenal to a resounding win at the Emirates #ARSEVE pic.twitter.com/CX3IaZ5daK

— Premier League (@premierleague) February 3, 2018