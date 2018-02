မန္စီးတီး အသင္းနဲ႔ အမွတ္ကြာဟခ်က္ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့တဲ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းကေတာ့ အိမ္ကြင္းမွာ ဟတ္ဒါဖီးလ္ အသင္းကို လက္ခံကစားခဲ့ၿပီး ၂ ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔အႏိုင္ရရွိၿပီး မန္စီးတီးအသင္း သေရက်မႈကို အခြင့္ေကာင္းယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ၂ – ၀ ဟတ္ဒါဖီးလ္

ပြဲအႏွစ္ခ်ဳပ္

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အတြက္ အဖြင့္ဂိုးကို လူကာကူက ကသြင္းယူခဲ့ၿပီး ဒုတိယ ဂိုးကိုေတာ့ ဆန္းခ်က္က သူ႔ရဲ႕ ပြဲဦးထြက္ ဂိုးအျဖစ္သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

ဟတ္ဒါဖီးလ္အသင္းကေတာ့ ေနာက္ဆံုးကစားခဲ့တဲ့ ၈ ပြဲဆက္ႏိုင္ပြဲ ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၿပီး ၅ ပြဲဆက္ အရံႈးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတာေၾကာင့္ အမွတ္ေပးဇယား အဆင့္ ၁၉ ေနရာကို ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ စပါးအသင္းနဲ႔ ပြဲစဥ္မွာ ေျခစြမ္းေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တဲ့ ေပါ့ဘာကို ေမာ္ရင္ညိဳ ဒီပြဲစဥ္မွာ အရံခုံထိုင္ေစခဲ့ၿပီး သူ႔ေနရာမွာေတာ့ လူငယ္ကစားသမား မက္တိုမီေနး ကိုအသံုးျပဳခဲ့ပါတယ္။ ေပါ့ဘာအတြက္ကေတာ့ အသင္းကို ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လတည္းက ပထမဆံုး အသင္းလူစာရင္းကေန ခ်န္လွပ္ခံခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပြဲသတင္း

ပြဲစစခ်င္းမွာ ပဲတိုက္စစ္ဆင္ခဲ့တဲ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းကေတာ့ မာတာရဲ႕ ေထာင့္ကန္ေဘာ ေပးပို႔မႈကေန ရိုဂ်ိဳ ဂိုးဧရိယာထဲမွာ ေပးပို႔ခဲ့ေပမယ့္ ဟတ္ဒါဖိးလ္ ေနာက္တန္း ကစားသမားေတြ ရွင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ၂ မိနစ္အၾကာမွာေတာ့ လင္ဂတ္ ကြင္းလယ္ကေန ဟတ္ဒါဖီးလ္ ကစားသမား ၃ ဦးေလာက္ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးဂိုးသြင္းယူဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးသမား ဆီသာ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါတယ္။

၁၈ မိနစ္မွာ စေမာလင္းရဲ႕ ေခါင္းတိုက္ ခ်ေပးမႈကေန ကြင္းလယ္မွာ ရွိေနတဲ့ ေတာ္မီေနးလ္ပထမ တစ္ႀကိမ္ကန္သြင္းရာမွာ ေခ်ာ္သြားခဲ့ၿပီး ျပန္က်ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို ေခါင္းတိုက္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရာမွာေတာ့ ဟတ္ဒါဖီးလ္ ကစားသမားေတြ ကစားပံုၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္းနဲ႔ ျဖတ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ ပထမပိုင္းၿပိးဆံုးဖို႔ ၁၀ မိနစ္ခန္႔အလိုမွာေတာ့ ဆန္းခ်က္ ရဲ႕ ဂိုးဧရိယာ ထိပ္က ကန္သြင္းခ်က္ ေကာင္းမြန္ခဲ့ေပမယ့္ ဟတ္ဒါဖီးလ္ ဂိုးသမား ဂ်ိဳးနက္စ္ ေလာ္ဆယ္ ကာကြယ္သြားခဲ့ပါတယ္။လင္ဂတ္ ဟတ္ဒါဖီးလ္ ေနာက္တန္းအမွား ကေန ေဘာလံုးရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေပးပို႔ခဲ့ေပမယ့္ အသင္းေဖာ္ေတြ ပါမလာခဲ့တာကလည္း မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းနစ္နာခဲ့ရပါတယ္။

၃၈ မိနစ္မွာ စေမာလင္း ျပစ္ဒဏ္ေဘာကေန ရရွိခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးကိ ဂိုးသမား နဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း ပိတ္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ လူကၽြံေနခဲ့ပါတယ္။

A testing 45 minutes – let's keep pushing for the breakthrough in the second half. #MUFC #MUNHUD pic.twitter.com/MKz59IBcuw

— Manchester United (@ManUtd) February 3, 2018