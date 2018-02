မန္စီးတီးရဲ႕ နိုင္ပြဲကို ရပ္တန္႔ခဲ့တဲ့ ဘန္ေလ

ဘန္ေလအသင္း နဲ႔ မန္စီးတီးအသငး္တို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္ မွာေတာ့ မန္စီးတီးအသင္းရဲ႕ ႏိုင္ပြဲကို ဘန္ေလအသင္းက သေရရလဒ္နဲ႔ ရပ္တန္႔ခဲ့ပါတယ္။

ဘန္ေလ ၁ – ၁ မန္စီးတီး

ပြဲအက်ဥ္းခ်ဳပ္

မန္စီးတီးအသင္း ေနာက္ခံကစားသမား ဒန္နီလိုရဲ႕ အေ၀းကန္ခ်က္နဲ႔ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပြဲၿပီးဆံုးဖို႔ နီးကပ္ခ့ဲတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဘန္ေလအသင္းက မိုက္ကယ္ ေလာ္တြန္ရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ဂိုမတ္ဆန္က ေျမမက် ကန္သြင္းၿပီး အသင္းတြက္ ေျခပဂိုးသြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္ သေရရလဒ္ေၾကာင့္ မန္စီးတီးအသင္း ဒီရာသီမွာ ၄ ႀကိမ္ေျမာက္ ႏိုင္ပြဲ ေပ်ာက္ဆံုးတဲ့ ပြဲစဥ္ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ၉ ပြဲဆက္ ႏိုင္ပြဲေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ ဘန္ေလအသင္း နည္းျပ ေရွာင္ဒိုက္အတြက္ ေတာ့ ႏိုင္ပြဲရရွိခဲ့ျခင္းမရွိေပမယ့္ အသင္းပရိသတ္ေတြ အတြက္ အနည္းငယ္ စိတ္ေက်နပ္စရာ ရလဒ္ေပးႏိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုရမွာပါ။

ပြဲသတင္း

မန္စီးတီးအသင္းကေတာ့ ပြဲစဥ္ ၂၆ ပြဲမွာ ၂၃ ပြဲေျမာက္ ႏိုင္ပြဲရယူၿပီး အမွတ္ေပးဇယားကို ၁၈ မွတ္ျဖတ္ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။၂၀၀၀ ခုႏွစ္က မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္း ၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္က ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းတို႔ ေနာက္ပိုင္း အမွတ္ေပးဇယား ဒုတိယ ေနရာက အသင္းကို ၁၈ မွတ္ျဖတ္ႏိုင္တဲ့ အသင္းျဖစ္ဖို႔ မန္စီးတီးအသင္း ႀကိဳးစားျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစတည္းက တိုက္စစ္ဆင္ ကစားခဲ့တာ မန္စီးတီးအသင္း ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ပြဲအစ ၃ မိနစ္မွာပဲ ပင္နယ္တီ ဧရိယာထဲ ကန္သြင္းမႈ ဘန္ေလ အသင္း ကစားသမားေတြနဲ႔ ထိခဲ့တာေၾကာင့္ ေထာင့္ကန္ေဘာ ကန္ခြင့္ ရရွိခဲ့ၿပီး ကြန္ပနီ ေခါင္းတိုက္ သြင္းယူ ခဲ့ရာမွာ ဂိုးသမား ပုပ္ ဆီသာ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

၁၀ မိနစ္ အၾကာမွာ ဆမ္ဗုတ္ တန္ျပန္တိုက္စစ္ဆင္ ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ေအာ္တာမန္ဒီ ရွင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ေနာက္၃ မိနစ္ အၾကာမွာေတာ့ ဒီဘရိုင္းရဲ႕ ကန္သြင္းခ်က္က ေနာက္ခံကစားသမားေတြနဲ႔ ထိၿပီး မန္စီးတီးအသင္း ေထာင့္ကန္ေဘာနဲ႔သာ အဆံုးသတ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီေထာင့္ကန္ေဘာကေန ကြန္ပနီ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အခြင့္အေရးရရွိခဲ့ၿပီး ၆ ကိုက္စည္းအတြင္းကေန အနီးကပ္ ေခါင္းတိုက္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးသမား ပုပ္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၂၂ မိနစ္အေရာက္မွာေတာ့ မန္စီးတီးအသင္း ဦးေဆာင္ဂိုး ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီဂိုးကိုေတာ့ ေနာက္ခံကစားသမား ဒန္နီလို ဂိုးစည္းထိပ္ကေန ဘန္ေလအသင္း ဂိုးေပါက္ ရဲ႕ ညာဘက္ေထာင့္ကို ကန္သြင္းခဲ့ၿပီး အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး ရယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

A tough point on the road.

ေနာက္ထပ္ ဦးေဆာင္ဂိုး ရရွိေအာင္ ဖိကစားခဲ့တဲ့ မန္စီးတီးအသင္း ၂ မိနစ္အၾကာမွာ အဂူရို ဂိုးစည္းထဲ ကန္သြင္းခြင္ခဲ့ေပမယ့္ ဘန္ေလ အသင္း ေနာက္တန္း ကစား ၄ ဦးလံုး စုစည္း ျဖတ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ မိနစ္ ၃၀ နား ေရာက္ရွိခ်ိန္မွာ စတာလင္ ကန္သြင္းခ်က္ကိုလည္း ဘန္ေလအသင္း ဂိုးသမား ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဘန္ေလအသင္းလည္း အပိုင္အခြင့္အေရး တစ္ႀကိမ္ရရွိခဲ့ၿပီး ဘန္မီးရဲ႕ မန္စီးတီး ဂိုး စည္းထဲ့ ကန္သြင္းခ်က္ကို ဂိုးသမား အီဒါဆန္ ကာကြယ္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမပိုင္းၿပီးဆံုး ဖို႔ ၅ မိနစ္အလိုမွာေတာ့ ဒီဘရိုင္းရဲ႕ ဂိုးဧရိယာ ထိပ္က ကန္သြင္းခ်က္ကို ဘန္ေလဂိုးသမား နစ္ပုပ္ ပုတ္ထုတ္ခဲ့ၿပီး ျပန္ထြက္ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို အဂူရို အနီကပ္ ေခါင္းတိုက္ခဲ့ေပမယ့္ နစ္ပုပ္ပဲ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္ ကာကြယ္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမပိုင္း ေနာက္ဆံုး မိနစ္မွာ ၂ သင္းလံုး တစ္ႀကိမ္စီ အခြင့္အေရးရရွိခဲ့ၿပီး ဂိုးသမား ေတြ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပထမပိုင္းကိုေတာ့ မန္စီးတီးအသင္း ဦးေဆာင္ၿပီး ပြဲၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္း စစခ်င္းမွာပဲ ဘန္ေလအသင္း ညာေတာင္ပံက တိုက္စစ္မွဴး ဆမ္ဗုဒ္ ဆီေပးပို႔ခဲ့ရာမွာ အနီးစပ္ဆံုး ရွိခဲ့ေပမယ့္ ကြန္ပနီ ကပ္ၿပီး ရွင္းထုတ္သြားႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၅၃ မိနစ္အေရာက္မွာ ဘန္နာဒိုေဆးလ္ဗား နဲ႔ အဂူရိုတို႔ အတြဲအဖက္ကေန ဂိုးစည္း ထဲမွာ ရွိေနတဲ့ စတာလင္စီ ေပးပို႔ခဲ့ရာမွာ စတာလင္ အနည္းငယ္ တံု႔ဆိုင္း ေနခဲ့ၿပီး ကန္သြင္းခဲ့ရမွာေတာ့ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ဂိုးေပါက္နဲ႔ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမဂိုး သြင္းယူခဲ့တဲ့ ဒန္နီလို ဒုတိယပိုင္းမွာလည္း ပထမပိုင္း ကန္သြင္းခဲ့တဲ့ ေနရာကေန ပထမ ကန္သြင္းခဲ့တဲ့ ပံုစံအတိုင္းကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ဒီတစ္ႀကိမ္ ကန္သြင္းမႈက အနည္းငယ္ အလယ္က်ခဲ့တာေၾကာင့္ ဂိုးသမား နစ္ပုပ္ ကာကြယ္ခဲ့ပါတယ္။

မိနစ္ ၈၀ ေက်ာ္ အေရာက္မွာ ေလာ္တြန္ရဲ႕ ကြင္းလယ္နားကေန ျဖတ္တင္ေပးခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို ဂိုမတ္ဆန္ အနီးကပ္ ေျမမက် ပိတ္သြင္းၿပီး အသင္းတြက္ ေျခပဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ၿပီး တစ္ဂိုးစီ သေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

REPORT: Superb fightback earns Clarets 1-1 draw with @ManCity as @Gudmundsson7 strikes late to light up Turf Moor. Read: https://t.co/ix9ShvTg5s pic.twitter.com/cHyVDGtxYv

— Burnley FC (@BurnleyOfficial) February 3, 2018