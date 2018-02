လာမယ့္ရာသီမွာ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းကိုုေက်ာ္တက္နိုုင္ဖိုု႕ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ရင္ဟိုုေျပာၾကား

မန္ခ်က္စတာယူနိုုက္တက္အသင္းရဲ႕နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုုက ဂႏၱဝင္ နည္းျပေဟာင္း ဆာအဲလက္စ္ဖာဂူဆန္ကိုု နမူနာယူျပီး လာမယ့္ရာသီမွာ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းထက္သာလြန္ဖိုု႕ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျပီးျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားလုုိက္ပါတယ္။

ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္ေတြယွဥ္ျပိဳင္ကစားဖိုု႕ (၁၃)ပြဲသာက်န္ေတာ့တဲ့အခ်ိန္မွာ မန္ခ်က္စတာ ယူနိုုက္တက္အသင္းဟာ ထိပ္ဆံုုးမွ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းနဲ႕ (၁၅)မွတ္ကြာဟေနျပီး ယခုုနွစ္ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံဆုုအတြက္မျဖစ္နိုုင္ေတာ့ေၾကာင္း ေမာ္ရင္ဟုုိက ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ေမာ္ရင္ဟိုုက လာမယ့္ ၂၀၁၈-၁၉ ေဘာလံုုးရာသီမွာမန္ခ်က္စတာစီးတီး အသင္းကိုု ေက်ာ္တက္နိုုင္ဖုုိ႕ ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး အစီအစဥ္ေရးဆြဲျပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

“ ၂၀၀၅-၀၆ ေဘာလံုုးရာသီတုုန္းက ဖာဂူဆန္ေျပာျပတာကိုုကၽြန္ေတာ္မွတ္မိပါေသးတယ္။ အဲဒီတုုန္းက ကၽြန္ေတာ္ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕ ဒုုတိယေျမာက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံဖလား ရခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ဖာဂူဆန္က သူတိုု႕အသင္းတိုုးတက္ဖိုု႕အမ်ားၾကီးလိုုေသးတယ္လုုိ႕ေျပာခဲ့ပါ တယ္။ ခ်ယ္ဆီးအသင္းက (၂)နွစ္ဆက္ ပရီးမီးယားလိဂ္ခ်န္ပီယံျဖစ္တယ္ ဒုုတိယအၾကိမ္ က ပထမအၾကိမ္ထက္ပိုုျပီးလြယ္ကူပါတယ္။ အဲဒီတုုန္းက ပရီးမီးယားလိဂ္ရဲ႕ သက္တမ္းအရင့္ဆံုုး နဲ႕ အရွိန္အ၀ါအၾကီးမား ဆံုုး နည္းျပၾကီးကုုိယ္တိုုင္က သူတိုု႕အသင္းလုုိအပ္ခ်က္ေတြရွိေနေသး တယ္လုုိ႕ ေျပာခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ မန္ခ်က္စတာယူနိုုက္တက္အသင္းအတြက္ ခလုုတ္တစ္ခုု နွိပ္လိုုက္သလိုုျဖစ္ခဲ့ျပီး ၂၀၀၆-၀၇ ေဘာလံုုးရာသီမွာ မန္ခ်က္စတာယူနုုိက္တက္ အသင္း ခ်န္ပီယံဆုုကိုုျပန္လည္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ခုုလည္းအဲဒီိလိုုပဲျဖစ္ရမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ရာသီအဆံုုးထိ ပြဲစဥ္တိုုင္းက ကၽြန္ေတာ္တိုု႕အတြက္အေရးပါပါတယ္။ ရမွတ္ေတြတင္မဟုုတ္ပါဘူး။ အမွတ္ေပး ဇယားရဲ႕ ထိပ္ပိုုင္း (၄)ေနရာမွာရပ္တည္နိုုင္ဖုုိ႕ကလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒုုတိယေနရာမွာရပ္ တည္နုုိင္ဖိုု႕ ၾကိဳးစားရမွာျဖစ္သလိုု အေကာင္းဆံုုးကစားျပီး ကစားသမားတစ္ဦးခ်င္းစီ အေကာင္းဆံုုးတိုုးတက္လာေအာင္ ၾကိဳးစားရပါမယ္။ ရာသီကုုန္မွာ ေကာင္းနုုိင္သမွ် အေကာင္း ဆံုုးအသင္းျဖစ္ေအာင္လုုပ္ရပါမယ္။ ျပီးရင္ ဒီရာသီမွာ အေကာင္းဆံုုးလုုပ္ခဲ့သလိုုပဲ ေနာက္ရာသီေတြမွာလည္းအစေကာင္းဖုုိ႕လုုပ္ရပါမယ္။ ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့သလိုု မဆံုုးရံႈးသင့္တဲ့အမွတ္ေတြမဆံုုးရံႈးေအာင္ လုုပ္ရပါမယ္။ ” လိုု႕ နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုုက ေျပာၾကား ခဲ့ပါတယ္။

Jose confirms that Marouane Fellaini will miss Saturday's match against Huddersfield due to a knee injury. #MUFC pic.twitter.com/CQhc0AxY5T

— Manchester United (@ManUtd) February 2, 2018