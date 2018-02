အီဗန္ကို စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုလိုေနတဲ့ ၀က္စ္ဘရြန္း

၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းဟာ ဇန္န၀ါရီ အေျပာင္းအေရႊ႕ကာလမွာ မန္စီးတီး နဲ႔ အာဆင္နယ္ တို႔ကေန ေခၚယူရန္ စိတ္၀င္စားျခင္းခံခဲ့ရတဲ့ အသင္းေခါင္းေဆာင္ အီဗန္ကို စာခ်ဳပ္သစ္ ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

မန္စီးတီးအသင္းကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေႏြရာသီအေျပာင္းအေရႊ႕နဲ႔ ယခု ဇန္န၀ါရီ အေျပာင္းအေရႊ႕ ၂ ရပ္လံုးမွာ ေခၚယူႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး အာဆင္နယ္ အသင္းကေတာ့ ဇန္န၀ါရီ အေျပာင္းအေရႊ႕ ေနာက္ဆံုး ရက္မွာ ေပါင္ ၁၂ သန္းခဲ့ ေခၚယူဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ၿပီး ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းက ပယ္ခ်ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္း ကစားသမားေဟာင္း အီဗန္ ၀က္စ္ဘရြန္း အသင္းနဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့ စာခ်ဳပ္ဟာ ကုန္ဆံုးဖို႔ ၁၈လ သာ က်န္ရွိေတာ့တာ ျဖစ္ၿပီး စာခ်ဳပ္ပါ အခ်က္အလက္ တစ္ခုအရ ၀က္စ္ဘရြန္း အသင္း တန္းဆင္းခဲ့မယ္ ဆိုပါက အီဗန္ကို ေပါင္ ၃ သန္းနဲ႔ အသင္းေျပာင္းေရႊခြင့္ ေပးမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကို ပါထည့္သြင္း ခ်ဳပ္ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။

ပထမတစ္ႀကိမ္ စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုဖို႔ ကမ္းလွမ္းခဲ့ခ်ိန္မွာေတာ့ အီဗန္က ပယ္ခ်ခဲ့ၿပီး ယခု အေျပာင္းအေရႊ႕ ပိတ္ခ်ိန္မွာ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးသြားရန္ အသင္းနည္းျပ အလန္ပါဂ်ဴး ျပင္ဆင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

“သူနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း ေဆြးေႏြးသြားဖို႔ အခုအခ်ိန္က အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ပါ”

AP: “I’m glad the window is closed. Hopefully the window has been good for us. Jonny is a very important player and part of our spine. I’ve tried to strengthen our spine with the signing of @DanielSturridge.”#WBA

— West Bromwich Albion (@WBA) February 1, 2018