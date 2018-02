အာဖရိက ကစားသမားမ်ားကိုုေ၀ဖန္မႈေၾကာင့္ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းရဲ႕ ကစားသမားသစ္ေရြးခ်ယ္ေခၚယူေရးဒါရိုုက္တာ ရာထူးမွယာယီဆုုိင္းငံ့ထားျခင္းခံရ

၀က္စ္ဟမ္းအသင္းရဲ႕ ကစားသမားသစ္ေရြးခ်ယ္ေခၚယူေရးဒါရိုုက္တာျဖစ္သူ တိုုနီဟင္နရီ ဟာ ကစားသမားသစ္ေခၚယူမႈနဲ႕ပတ္သက္ျပီး အာဖရိက ကစားသမားမ်ားအေပၚကိုု ေ၀ဖန္ေျပာဆိုုခဲ့မႈအတြက္ ရာထူးမွ ယာယီအနားေပးထားေၾကာင္း ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းဘက္ မွ ထုုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

အာဖရိက ကစားသမားေတြဟာ အသင္းနဲ႕ ေလ့က်င့္ေရးအစီအစဥ္မရွိတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာ ပ်က္ဆီးေလ့ရွိတာေၾကာင့္ ေခၚယူသြားမွာမဟုုတ္ေၾကာင္း တိုုနီဟင္နရီကေျပာၾကားခဲ့တယ္လိုု႕ ယခုုတစ္ပတ္အေစာပိုုင္းက Daily Mail သတင္းစာမွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ေဘာလံုုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကေတာ့ ယခုုကဲ့သိုု႕ေ၀ဖန္ေျပာဆုုိမႈေတြကိုု စံုုစမ္းစစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ျပီး စံုုစမ္းေနဆဲကာလမွာ ၀က္စ္ဟမ္းအသင္းဘက္မွ ဟင္နရီကိုု ရာထူးမွ ဆိုုင္းငံ့ထားမွာ ျဖစ္ တယ္လုု႕ိ သိရပါတယ္။

Seen reports of unrest in the dressing room at West Ham today following Tony Henry's comments.

Hope it doesn't affect the team morale in this crucial run-in.

— West Ham Central (@WestHam_Central) February 1, 2018