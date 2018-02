အူဘာမီယန္ရဲ႕ထြက္ခြာမႈအတြက္ ေက်နပ္ေၾကာင္း ေဒါ့မြန္နည္းျပေျပာၾကား

ေဒါ့မြန္အသင္းရဲဲ႕တိုုက္စစ္မွဴးအူဘာမီယန္အေနနဲ႕ သူ႕အနာဂတ္ကိုု သူကိုုယ္တိုုင္ဆံုုးျဖတ္ျပီး အသင္းေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သြားခဲ့တဲ့အတြက္ ေဒါ့မြန္နည္းျပပီတာစတိုုဂါကေပ်ာ္ရႊင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုုက္ပါတယ္။

အူဘာမီယန္ရဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕ဟာ အခ်ိန္ၾကာေအာင္ သတင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚထြက္ခဲ့ျပီးေနာက္ အေျပာင္းအေရႊ႕ေစ်းကြက္ေနာက္ဆံုုးေန႕မွာပဲ အာဆင္နယ္အသင္းကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္ (၅၆)သန္းနဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျပီးခဲ့တဲ့လေတြကအူဘာမီယန္ကိုုေခၚယူဖိုု႕ အသင္းေပါငး္မ်ားစြာက ပစ္မွတ္ထားခဲ့ၾကျပီး အဲဒီလိုုအေျခအေနေတြက က်န္တဲ့အသင္းသားေတြကိုု အာရံုုေထြျပားေစတယ္လိုု႕ ပီတာစတိုုဂါက ဆိုုပါတယ္။

When you wake up and remember @Aubameyang7 is a Gunner… #YoPierre 🕺 pic.twitter.com/t6DMkD3nha

— Arsenal FC (@Arsenal) February 1, 2018