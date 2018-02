အခြင့္အေရးကိုုအသံုုးမခ်နိုုင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ကယ္ဟာနိုုဂလူ စိတ္ဓာတ္က်ခဲ့ေၾကာင္း ဂတ္တူဆိုုေျပာၾကား

ေအစီမီလန္အသင္းရဲ႕ကြင္းလယ္ကစားသမား ဟာကန္ကယ္ဟာနိုုဂလူဟာ လာဇီယိုု အသင္း နဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားတဲ့ ကိုုပါအီတလီယာဖလားဆီမီးဖိုုင္နယ္ပထမအေက်ာ့ပြဲစဥ္မွာ အပိုုင္ရရွိတဲ့ အခြင့္ အေရးကိုု အသံုုးမခ်နုုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ စိတ္ဓာတ္က်ခဲ့ရေၾကာင္း နည္းျပ ဂတ္တူဆိုုက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ ေအစီမီလန္အသင္းနဲ႕ လာဇီယိုုအသင္းတိုု႕ဟာ ဂိုုးမရွိသေရက်ခဲ့တာျဖစ္ျပီး ကယ္ဟာနိုုဂလူက ရရွိခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးကိုု ျဖဳန္းတီးပစ္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါ တယ္။

I should have scored a goal in the 2nd half 🙏🏻 … but nevertheless we're still in the race for the cup final ⚽🏆 Let's do this together in Rome 💪🏼 #HC10 #HereToCreate #WeAreACMilan #ForzaMilan @acmilan pic.twitter.com/6gsGYdrCxR

— Hakan Çalhanoğlu (@hakanc10) February 1, 2018