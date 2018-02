အသင္းရဲ႕ ကစားပံုကို ခ်ီးက်ဴးခဲ့တဲ့ ပြန္ခ်က္တီႏို

မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းကို ၂ ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာ ျပသခဲ့တဲ့ အသင္းရဲ႕ ေျခစြမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ၀မ္းေျမာက္မိေၾကာင္း ပြန္ခ်က္တီႏို ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစ ၁၁ စကၠန္႔မွာပဲ အဲရစ္ဆင္ရဲ႕သြင္းဂိုးနဲ႔ စပါးအသင္းဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၈ မိနစ္မွာ ထရစ္ပီယာ ရဲ႕ ေပးပို႔မႈကို ဖီးလ္ဂ်ံဳးစ္ ရွင္းထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရာမွာ ကိုယ့္ဂိုးကိုယ္ သြင္းမိခဲ့ပါတယ္။

🗣️ "I just heard it was ten, actually!"@ChrisEriksen8 on his stunning 11-second strike!#COYS pic.twitter.com/PgY6r9CbOJ

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2018