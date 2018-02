ကိုးမန္း ျပန္လည္ပြဲထြက္ႏိုင္မႈ အေပၚ ေက်နပ္ေနတဲ့ အလာဒိြဳက္

အဲဗာတန္နည္းျပ အလာဒိြဳက္ကေတာ့ ဒဏ္ရာေၾကာင့္ ၁၀လၾကာ အနားယူေနရတဲ့ ေနာက္ခံကစားသမား ကိုးမန္း အသင္းနဲ႔ ျပန္လည္ပြဲထြက္ နုိင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္မိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ကိုးမန္းဟာ ႏုိင္ငံအသင္း ျဖစ္တဲ့ ေ၀းလ္အသင္းတြက္ ကစားရင္း ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔မွာ ျပင္းထန္တဲ့ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ အသင္းရဲ႕ ပြဲစဥ္ေတြကို လြဲေခ်ာ္ခ့ဲတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အသင္းရဲ႕ ပြဲစဥ္ေတြကို လြဲေခ်ာ္ေနခဲ့တဲ့ ကိုးမန္းဟာ အဲဗာတန္အသင္းက လက္စတာ စီးတီးအသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့တဲ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္မွာ အသင္းတြက္ ျပန္လည္ပြဲထြက္ႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး သူ႔ရဲ႕ ၾက့ံခိုင္မႈ ျပည့္၀မႈကိုနည္းျပ အလာဒိြဳက္ ေက်နပ္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။

🎥 | Sam Allardyce gives his verdict on tonight's "massive win" against @LCFC. #EFCmatchday pic.twitter.com/MwUM2V4dGk

— Everton (@Everton) January 31, 2018