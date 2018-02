ကိုုပါဒယ္ေရးဆီမီးဖိုု္င္နယ္ပထမအေက်ာ့အျဖစ္ကစားၾကမယ့္ ဘာစီလိုုနာအသင္းနဲ႕ ဗလင္စီယာ အသင္းတိုု႕ရဲ႕ပြဲစဥ္

ယခုုနွစ္ရဲ႕ ကိုုပါဒယ္ေရး ဆီမီးဖိုုင္နယ္ပြဲစဥ္ပထမအေက်ာ့အျဖစ္ ဘာစီလိုုနာ အသင္းဟာ ဗလင္စီယာအသင္းကိုု အိမ္ကြင္းမွာလက္ခံယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဘာစီလိုုနာ အသင္းဟာ ပထမအေက်ာ့အိမ္ကြင္းပြဲစဥ္မွာ ရလဒ္ေကာင္းေတြရရွိဖိုု႕ရည္မွန္းထားပါတယ္။

ဘာစီလိုုနာ Vs ဗလင္စီယာ

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုုနွစ္ ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂)ရက္ေန႕

အခ်ိန္ -ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ (၃)နာရီ

ကြင္း – ႏ်ဴးကမ့္ (ဘာစီလိုုနာ)

ထိပ္တိုုက္ေတြ႕ဆံုုမႈ

စုုစုုေပါင္းပြဲစဥ္ – (၅၅)ပြဲ

ဘာစီလိုုနာနိုုင္ – (၂၈)ပြဲနုုိင္

ဗလင္စီယာနိုုင္ – (၁၂)ပြဲနိုုင္

သေရပြဲ – (၁၅)ပြဲ

🏆 #CopaBarça ⚽️ Barça v Valencia We’re one step away from the final 🔵🔴 Força Barça! 🎟 https://t.co/5rRhazuZsa pic.twitter.com/G7ThVQXdvN

ေနာက္ဆံုုးေတြ႕ဆံုုမႈ

ဗလင္စီယာ ၁ – ၁ ဘာစီလိုုနာ

ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ကစားသမားမ်ား

လက္ရွိယွဥ္ျပိဳင္ျပီးခဲ့တဲ့ လာလီဂါပြဲစဥ္ေတြမွာေတာ့ ဘာစီလိုုနာအသင္းရဲ႕ ကစားသမားေတြ ျဖစ္တဲ့ မက္ဆီနဲ႕ ဆြာရက္ဇ္တိုု႕ဟာ ျပိဳင္ဘက္ေနာက္ခံကစားသမားေတြအတြက္ ထိန္းခ်ဳပ္ရ ခက္ခဲ ျပီး အလုုပ္ရႈပ္ေစခဲ့တဲ့ ကစားသမားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြဲစဥ္မွာလည္း သူတုုိ႕ရဲ႕ ဂိုုးသြင္းစြမ္းရည္ ေတြကိုု ထပ္မံထုုတ္ျပနိုုင္မယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ အသင္းကိုု ေပးဂိုုး (၄)ဂိုုး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရတဲ့ ဗလင္စီယာအသင္းေနာက္တန္းအတြက္ ရင္ေလးစရာပါ။ မက္ဆီက (၃၂)ပြဲမွာ (၂၇)ဂုုိးသြင္းယူထားျပီး ဆြာရက္ဇ္ကေတာ့ (၂၉ )ပြဲမွာ (၁၈)ဂုုိး သြင္းယူေပး ထားပါတယ္။

ဗလင္စီယာအသင္းကေတာ့ အသင္းမွာေျခစြမ္းျပေနတဲ့ ရိုုဒရီဂိုု ဆက္လက္ေျခစြမ္းျပကစားနိုုင္ ဖိုု႕ ေမွ်ာ္လင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ရိုုဒရီဂိုုဟာ ျပိဳင္ပြဲအရပ္ရပ္ (၂၆)ပြဲ ပါ၀င္ကစားထားရာမွာ (၁၂) ဂုုးိသြင္းယူထားျပီး (၅)ၾကိမ္ ဂိုုးဖန္တီးမႈျပဳလုုပ္ထားနုုိင္ပါတယ္။ နိုု္၀င္ဘာလတုုန္းက ဘာစီလိုုနာအသင္းနဲ႕ ေတြ႕ဆံုုယွဥ္ျပိဳင္ရာမွာလည္း သြင္းဂိုုး (၁)ဂိုုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုုးရလဒ္မ်ားနွင့္ ပြဲၾကိဳေျပာစကား

၂၀၁၈ ခုုနွစ္တြင္း ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့ျပီးတဲ့ ျပိဳင္ပြဲအရပ္ရပ္ (၁၃)ပြဲမွာ ဘာစီလိုုနာ အသင္းဟာ (၁၀)ပြဲနိုုင္ ၊ (၂)ပြဲသေရ ၊ ကိုုပါဒယ္ေရးပထမအေက်ာ့ အက္စပန္ညိဳအသင္းကိုုရံႈးနိမ့္တဲ့ ရံႈးပြဲ (၁)ပြဲသာရွိျပီး လက္ရွိ လာလီဂါအမွတ္ေပးဇယားမွာလည္း ဒုုတိယေနရာမွ အက္သ လက္တီကိုု မက္ဒရစ္အသင္းကိုု (၁၁)မွတ္ ျဖတ္ထားနိုုင္ပါတယ္။ လာလီဂါမွာ ေနာက္ဆံုုး (၇)ပြဲဆက္ နုုိင္ပြဲနဲ႕အတူ ရံႈးပြဲမရွိေသးတာကေတာ့ နည္းျပ ဗဲလ္ဗာ့တ္ရဲ႕ ရလဒ္ေကာင္းတစ္ခုု လိုု႕ ဆိုုရမွာလည္းျဖစ္ပါ တယ္။

ေနာက္ဆံုုးကစားထားတဲ့ လာလီဂါပြဲစဥ္မွာ Alaves အသင္းကိုု (၂)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕ အနိုုင္ရရွိခဲ့ ျပီး အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ အသင္းရဲ႕ ၀ါရင့္ကစားသမား အင္နီေယစတာ ေျခစြမ္းျပနိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ ဆြာရက္ဇ္သြင္းယူခဲ့တဲ့ ေခ်ပဂိုုးဟာ အင္နီေယစတာရဲ႕ ဖန္တီးေပးပိုု႕ မႈမွတစ္ဆင့္ ရရွိခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

နည္းျပ ဗဲလ္ဗာ့တ္ကေျပာၾကားရာမွာ – “ ေသခ်ာတာတစ္ခုုကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕အသင္းမွာ ေျခစြမ္းျပကစားနုုိင္တဲ့ ကစားသမားေတြအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။ အဲဒီကစားသမားေတြထဲမွာ အင္နီေယစတာက ထိပ္ဆံုုးကပါ။ သူအမ်ားၾကီးအသင္းအတြက္ပံ့ပိုုးေပးခဲ့တယ္။ Alaves အသင္းနဲ႕ပြဲစဥ္မွာ ဂိုုးစည္းထဲမွာ အျမဲလႊမ္းမိုုးကစားဖိုု႕ အဓိက မဟုုတ္ေပမယ့္လည္း တန္ျပန္ တိုုက္စစ္ကိုု ျပဳလုုပ္နုုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ အင္နီေယစတာလိုု ေနရာလြတ္ယူ ျပီး အလုုိက္သင့္လႈပ္ရွားကစားမယ့္ ကစားသမားမ်ိဳးလိုုအပ္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ ဖန္တီးမႈက ပံုုမွန္ ထက္ထူးျခားတဲ့လ်င္ျမန္မႈနဲ႕ ေပးပိုု႕ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ” လိုု႕ ဆိုုပါတယ္။

ဗလင္စီယာအသင္းကေတာ့ ေနာက္ဆံုုးကစားထားတဲ့ပြဲစဥ္(၃)ပြဲမွာ နိုုင္ပြဲမရွိဘဲ (၁)ပြဲသေရ ၊ (၂)ပြဲရံႈး ရလဒ္ထြက္ေပၚထားပါတယ္။ ကိုုပါဒယ္ေရးရဲ႕ ကြာတားဖိုုင္နယ္ပြဲစဥ္မွာလည္း Alaves အသင္းကိုု ပင္နယ္တီအဆံုုးအျဖတ္နဲ႕ အနိုုင္ယူျပီး ဆီမီးဖိုုင္နယ္ထိ ေရာက္လာတာ လည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ဗလင္စီယာအသင္းဟာ ဒီရာသီမွာ အေတာင့္တင္းဆံုုးအသင္းေတြထဲက တစ္သင္းအျဖစ္ရပ္တည္ေနျပီး အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ တတိယေနရာမွာရပ္တည္ေနကာ ဒုုတိယ ေနရာမွ အက္သလက္တီကိုုမက္ဒရစ္အသငး္ကိုု (၆)မွတ္အကြာနဲ႕ ဆက္လက္ဖိအားေပး ေနပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ (၂)နွစ္က လည္း ဗလင္စီယာအသင္းဟာ ဘာစီလိုုနာအသင္းနဲ႕ ႏ်ဴးကမ့္ကြင္းမွာပဲ ကစားခဲ့ဘူးျပီး အဲဒီပြဲစဥ္မွာ ဗလင္စီယာအသင္းက (၂)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕ အနိုုင္ရ ခဲ့ဘူးပါတယ္။

မၾကာေသးခင္ကပဲ ဗလင္စီယာနည္းျပ မာဆယ္လီနိုုက လက္ရွိခ်ိန္မွာ သူ႕အေနနဲ႕ လိဂ္ျပိဳင္ပြဲ ထက္ ကိုုပါဒယ္ေရးျပိဳင္ပြဲကိုု ဦးစားေပးေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

💬 Marcelino: “We are going to Barcelona with the resolve to get a good result.” 🏆

➡️ https://t.co/UHHjKIFbjg pic.twitter.com/MffoI65tmz

— Valencia CF English (@valenciacf_en) January 31, 2018