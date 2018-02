အမွတ္ေပးဇယားကို ၁၅ မွတ္ အသာနဲ႔ ဦးေဆာင္ခဲ့တဲ့ မန္စီးတီး

မန္စီးတီးအသင္း နဲ႔ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္ ၂၅ မွာေတာ့ မန္စီးတီးအသင္းက ၃ ဂိုး ျပတ္နဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

မန္စီးတီး ၃ – ၀ ၀က္စ္ဘရြန္း

ပြဲအက်ဥ္းခ်ဳပ္

ပထမပိုင္းမွာ ဒီဘရိုင္း ဖန္တီးေပးခဲ့တာကို ဖာနန္ဒင္ညိဳ သြင္းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးနဲ႔ မန္စီးတီးအသင္း ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ဒုတိယပိုင္း ျပန္လည္စတင္ခ်ိန္မွာ တန္ၿပန္တိုက္စစ္ကေန ဒီဘရိုင္းက ဒုတိယဂိုး ေနာက္ဆံုးဂိုးကိုေတာ့ အဂူရိုတို႔က သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

ဒီပြဲစဥ္မွာ အဂူရိုနဲ႔ ဒီဘရိုင္းတို႔ ၂ ဦးေပါင္း အခြင့္အေရး ျဖဳန္းတီးမႈ ၁၈ ႀကိမ္ထိ ရွိခဲ့ၿပီး ဒီပြဲစဥ္ရဲ႕ အရံႈးေၾကာင့္ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္း အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ အဆင့္ ၂၀ ေနရာမွာ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲမွတ္တမ္း

မန္စီးတီးအသင္းက အသစ္ေခၚယူထားခဲ့တဲ့ ခံစစ္ကစားသမား လာေပၚတီကို ပြဲထြက္လူစာရင္းမွာ ထည့္သြင္းၿပီး ပြဲခ်ိန္ျပည့္အသံုးျပဳသြားခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစ ၂ မိနစ္မွာပဲ စတာလင္ ဂိုးဧရိယာထဲ ကန္တင္ေပးပို႔ခဲ့ရာမွာ ၀က္စ္ဘရြန္း ဂိုးသမား ဘင္ေဖာ္စတာ ေရွ႕ထြက္ၿပီး ကာကြယ္ခဲ့ရပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ ၁၀ မိနစ္ေက်ာ္ထိ မန္စီးတီးအသင္းရဲ႕ ျဖတ္တင္ေဘာေတြကို ၀က္စ္ဘရြန္း ေနာက္ခံကစားသမားေတြနဲ႕ ဂိုးသမား ေဖာ္စတာတို႔ ကာကြယ္ေနခဲ့ ရပါတယ္။

၁၉ မိနစ္မွာ ၀က္စ္ဘရြနး္အသင္း ကစားသမားေတြဆီကေန ဒီဘရိုင္း ေဘာလံုး ရယူခဲ့ၿပီး ဖာနန္ဒင္ညိဳစီ ေပးပို႔ခဲ့ရာမွာ ဖာနန္ဒင္ညိဳ ပိတ္သြင္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး ရယူေစခဲ့ပါတယ္။

First @premierleague club to score 100 goals in all competitions this season?

မိစန္ ၂၀ ေက်ာ္အေရာက္မွာ တန္ျပန္တိုက္စစ္ကေန စတာလင္ ေဘာလံုး ရယူၿပီး ၿပိဳင္ဘက္ ေနာက္တန္းကစားသမားေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ ေဒးဗစ္ေဆးလ္ဗား ထံ ေဘာလံုးေပးပို႔ခဲ့ေပမယ့္ ေဆးလ္ဗားကန္သြင္းခဲ့ရာမွာ ဂိုးေပါက္နဲ႔ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီဘရိုင္း ဂိုးသမား နဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း ကန္သြင္းခြင့္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ကန္သြင္းခဲ့ရာမွာ ေဖာ္စတာ နဲ႔ ထိၿပီး ဂိုးအျဖစ္မေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။

၃၃ မိနစ္မွာ ကရိုင္ခ်ိဳ၀ွစ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ ဂါရတ္ဘယ္ရီနဲ႔လူစားလဲလွယ္ခဲ့ ရပါတယ္။ ၂ မိနစ္အၾကာမွာ မန္စီးတီးအသင္း ေနာက္တစ္ႀကိမ္ တန္ျပန္တိုက္စစ္ စတင္ခဲ့ေပမယ့္ ေဆးလ္ဗား ကြင္းအတြင္း လဲက်ေနခဲ့တာေၾကာင့္ ပြဲကို ရပ္နားခဲ့ရပါတယ္။

CITY SUB | Enforced change as @21LVA can't continue. @IlkayGuendogan replaces the Spaniard.

We'll have an update on whether that's an injury to El Mago asap!

🔵 1-0 ⚪️ #cityvwba #mancity pic.twitter.com/jwgeio5QnN

— Manchester City (@ManCity) January 31, 2018