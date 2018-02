ကစားကြက္ပိုင္းမယွဥ္ႏိုင္ပဲ စပါးအသင္းကို အရံႈးေပးခဲ့ရတဲ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္

စပါးအသင္းနဲ႔ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ စပါးအသင္း က မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းကို နည္းစနစ္ပိုင္း အသာရယူ ၿပီး ၂ ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ အႏိုင္ယူခဲ့ပါတယ္။

စပါး ၂ – ၀ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္

ပြဲအက်ဥ္းခ်ဳပ္

စပါးအသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုးကို ၁၁ စကၠန္႔မွာပဲ အဲရစ္ဆင္က သြင္းယူခဲ့ၿပီး ဖီးလ္ဂ်ံဳက ကိုယ့္ဂိုးကိုယ္ တစ္ဂိုးသြင္းယူမိခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲစဥ္အရံႈးရလဒ္ေၾကာင့္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းရဲ႕ လိဂ္ပြဲ ၈ ပြဲဆက္ ရံႈးပြဲမရွိ စံခ်ိန္ ပ်က္ခဲ့ရၿပီး အသစ္ေခၚယူထားခဲ့တဲ့ တိုက္စစ္မွဴး ဆန္းခ်က္ကလည္း ၿပိဳင္ဘက္အသင္း ဂိုးဧရိ ယာထဲမွာ ေဘာလံုးထိ ခ်က္ ၂ ႀကိမ္သာ ရွိခဲ့တဲ့အထိ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းကစားပံု ဆိုးရြားခဲ့ပါတယ္။

ပြဲမွတ္တမ္း

ဒီေန႔ပြဲစဥ္မွာ ပြဲစစခ်င္းပဲ ဦးေဆာင္ဂိုး ရရွိခဲ့တာက စပါးအသင္းျဖစ္ပါတယ္။ စေပးေဘာ ေပးၿပီးၿပီးခ်င္းမွာပဲ ေနာက္တန္းကေန ဗာတြန္ဂန္ ကန္တင္ေပးပို႔ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို ဖီးလ္ဂ်ံဳး နဲ႔ ဟယ္ရီကိန္းတို႔ ေခါင္းယွဥ္တိုက္ရာမွ ျပန္က်ခဲ့တဲ့ ၿပီး အလီကန္သြင္းခဲ့ရာမွာ ျပန္ကန္ထြက္ခဲ့ပါတယ္။ ျပန္ကန္ထြက္ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို ေနာက္ကေန အသင့္လိုက္ပါလာခဲ့တဲ့ စပါးကြင္းလယ္ကစားသမား အဲရစ္ဆင္က အဆံုးသတ္ၿပီး အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒီဂိုးကို အဲရစ္ဆင္ ၁၁ စကၠန္႔နဲ႔ သြင္းယူႏိုင္ခဲ့တာ ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ၿပိဳင္ပြဲရဲ႕ အျမန္ဆံုးသြင္းဂိုး တစ္ဂိုးလည္း ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

When you take the lead after 1️⃣1️⃣ seconds 😲#TOTMUN pic.twitter.com/6a8V7i1qtj — Premier League (@premierleague) January 31, 2018

ဦးေဆာင္ဂိုး အေစာဆံုး ေပးလိုက္ရၿပီးေနာက္မွာေတာ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္း ျပန္လည္ တိုက္စစ္ဆင္ခဲ့ၿပီး အက္ရွေလယန္းရဲ႕ ေပးပို႔မႈကို လူကာကူ ပိတ္သြင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရာမွာ လူကၽြံေနခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ ၄ မိနစ္မွာ ေပါ့ဘာရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန လင္ဂတ္ ဂိုးဧရိယာထဲမွာ ဂိုးသမားနဲ႔ အနီးကပ္ပိတ္သြင္းခြင့္ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ေဘာလံုးက ဗာတြန္ဂန္နဲ႔ ထိၿပီး အနည္းငယ္လမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းခဲ့တာေၾကာင့္ ပိတ္သြင္းရာမွာ အားနည္းသြားခဲ့ၿပီး ဂိုးသမားေလာရစ္ ကာကြယ္သြားခဲ့ပါတယ္။

တျဖည္းျဖည္း စပါးအသင္းက ပြဲကိုစိုးမိုးခဲ့ၿပီး ၁၄ မိနစ္မွာ အဲရစ္ဆင္ရဲ႕ ဂိုးထဲေပးပို႔မႈ ကို ဖီးလ္ဂ်ံဳးရွင္းထုတ္ခဲ့ရၿပီး ေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ အဲရစ္ဆင္ရဲ႕ ကန္သြင္းခ်က္ကိုေတာ့ ေပါ့ဘာဟန္႔ထားခဲ့ပါတယ္။

၂၁ မိနစ္မွာ မာတီရယ္ တစ္ကိုယ္ေတာ္ ထိုးေဖာက္ၿပီး ဂိုးသြင္းယူဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးေပါက္နဲ႔ လြဲေခ်ာ္ေနခဲ့တာေၾကာင့္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္း ေျခပဂိုးနဲ႔ ေ၀းေနခဲ့ပါတယ္။

ပထမပိုင္း ကစားခ်ိန္ မိနစ္ ၃၀ နားနီးကပ္လာခ်ိန္မွာေတာ့ စပါးအသင္း ေနာက္ထပ္ ဦးေဆာင္ဂိုး ထပ္မံရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒီဂိုးကိုေတာ့ တရစ္ပီယာ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ဂိုးဧရိယာထဲေပးပို႔ခဲ့ရာမွာ ဖီးလ္ဂ်ံဳးျဖတ္ထုတ္ဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း ကိုယ့္ဂိုးကိုယ္ သြင္းမိခဲ့ပါတယ္။

ပြဲၿပီးဆံုးဖို႔ ၅ မိနစ္အလိုမွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေဘာကေန အဲရစ္ဆင္ ကန္တင္ေပးပို႔ ခဲ့ရာမွာ အဲရစ္ဒိုင္ယာ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ေနာက္ခံလူေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ေခါင္းတိုက္ခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးတိုင္ေပၚကေန ကပ္ၿပီးထြက္သြားခဲ့ပါတယ္။ ဟယ္ရီကိန္းရဲ႕ ဂိုးသမားနဲ႔ အနီးကပ္ ကန္သြင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရာမွာေတာ့ စေမာလင္း ဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္း သက္သာရာရခဲ့ပါတယ္။ ပထမပိုင္း ၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာေတာ့ စပါးအသင္းကပဲ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းကို ၂ ဂိုးအသာနဲ႔ ဦးေဆာင္ႏိုင္ေနခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္း ျပန္လည္စတင္ခ်ိန္မွာလည္း စပါးအသင္းကပဲ စစခ်င္း ဂိုးရရွိဖို႔ နီးစပ္ခဲ့ေပမယ့္ ဟယ္ရီကိန္းရဲ႕ ကန္ခ်က္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

လင္ဂတ္ရဲ႕ေပးပို႔မႈကေန လူကာကူ ေဘာလုံုးရယူၿပီး စပါးအသင္း ဂိုးဧရိယာ ထဲမွာ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တိုက္ ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ေလာရစ္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ မာတစ္ နဲ႔ လင္ဂတ္တို႔ရဲ႕ အတြဲအဖက္အေန လူကာကူ ထပ္မံ ကန္သြင္းခြင့္ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

မိနစ္ ၆၀ ေက်ာ္မွာေတာ့ ေမာ္ရင္ညိဳ ေပါ့ဘာနဲ႔ လင္ဂတ္တို႔ ေနရာမွာ မာတာ နဲ႔ ဖယ္လုိင္နီကို ထည့္သြင္းကစားခဲ့ပါတယ္။ ဒီေန႔ပြဲစဥ္မွာ စပါးအသင္း ရဲ႕ ကြင္းလယ္ပိုင္းက မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ကြင္းလယ္ပိုင္းထက္ သာလြန္ခဲ့ၿပီး ေပါ့ဘာ တစ္ပြဲလံုး ေျခစြမ္းေပ်ာက္ဆံုးေနခဲ့ပါတယ္။

ပထမဂိုး သြင္းယူခဲ့တဲ့ အဲရစ္ဆင္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ဂိုးဧရိယာ ထိပ္ကေန အျပင္းကန္သြင္းခဲ့ရာမွာ ညာဘက္ဂိုးတင္ေဘးကေန ကပ္ထြက္ သြားခဲ့ရၿပီး ၆၄ မိနစ္မွာ ေဒးဗီးစ္ရဲ႕ ကန္ခ်က္ကိုလည္း ဒီဂီရာ ကာကြယ္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီေန႔ပြဲစဥ္မွာ အမွားမ်ားခဲ့တဲ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ေနာက္တန္းကေတာ့ အဲရစ္ဆင္ရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ဆြန္ေဟာင္မင္ ဒီဂီရာ နဲ႔ အနီးကပ္ကန္သြင္းဖို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့ရၿပီး ဒီဂီယာ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္သာ စပါးအသင္း ေနာက္ထပ္ ဦးေဆာင္ဂိုးနဲ႔ ေ၀းခဲ့ရတာပါ။

69 – What an opportunity! @HKane shouts for the ball at the back post but Sonny goes for glory… De Gea saves. ⚪ #THFC 2-0 #MUFC 🔴 pic.twitter.com/2SOzaCvFro — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) January 31, 2018

၇၆ မိနစ္မွာ အလီ ရဲ႕ ကန္သြင္းခ်က္နဲ႔ ဒိုင္ရာ ရဲ႕ ကန္သြင္းခ်က္ေတြကို ဖီးလ္ဂ်ံဳးစ္ ၂ ႀကိမ္ဆက္ ကာကြယ္ခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းပြဲစဥ္ေတြမွာေတာ့ ကြင္းလယ္မွာပဲ ေဘာလံုးက ရွိေနခဲ့ၿပီး စပါးအသင္းက မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းကို တစ္ဖက္သက္ ဖိကစားခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ဆံုး ပြဲၿပီးဆံုးဖို႔ ၁၀ မိနစ္အလိုမွာ ဟယ္ရီကိန္း ဖရီးကစ္ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးတိုင္ေပၚက ေက်ာ္ထြက္သြားခဲ့ရၿပီး ပြဲၿပီးဆံုးခ်ိန္မွာ စပါးအသင္းက ၂ ဂိုး ဂိုးမရွိနဲ႔ အႏိုင္ရရွိၿပီး ပြဲၿပီးဆံုးခဲ့ပါတယ္။