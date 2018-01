နည္းျပ ကာဗယ္ေဟာကို ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ဆမ္ကလူကပ္စ္

ဆြမ္ဆီးကြင္းလယ္ကစားသမား ဆမ္ကလူကပ္စ္က အာဆင္နယ္ အသင္းကို ၃ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ အသင္းသားေတြအေနနဲ႔ ယံုၾကည္မႈေတြ တိုးတက္လာေအာင္ နည္းျပ ကာဗယ္ေဟာက စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီလို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းဟာ ဒီပြဲစဥ္မွာ ဆြမ္ဆီးအသင္း ကြင္းကို သြားေရာက္ကစားခဲ့ ၿပီး မြန္ရီရယ္ရဲ႕ သြင္းဂိုးနဲ႔ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ကလူကပ္စ္က ေျခပဂိုးသြင္းယူခဲ့ ၿပီး မိနစ္ ၆၀ မွာ အယူး နဲ႔ ၈၆ မိနစ္မွာ ကလူကပ္စ္က ေနာက္ထပ္ တစ္ဂိုး သြင္းယူၿပီး အာဆင္နယ္အသင္း ရံႈးပြဲႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

Sloppy! It was a bad night at the office for Arsene Wenger's team as they went down 3️⃣️-1️⃣️ to the rock-bottom @SwansOfficial.

How does Wenger fix it?https://t.co/nuwV1VNYSu

— FOX Sports Asia (@FOXSportsAsia) January 31, 2018