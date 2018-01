ခ်ယ္ဆီးအသင္းကိုုေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တဲ့ပယ္လ္မီရီနဲ႕ လက္စတာစီးတီးအသင္းမွာဆက္ရွိဖိုု႕ မေသခ်ာ ေသးတဲ့ ရီယက္မာရက္ဇ္

ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ ရိုုးမားအသင္းရဲ႕ေနာက္ခံလူ အီမာဆင္ပယ္လ္မီရီ ကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္(၁၇.၆)သန္းနဲ႕ ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။

အသက္(၂၃)နွစ္အရြယ္ ပယ္လ္မီရီဟာ မေန႕က ေဆးစစ္မႈေတြျပဳလုုပ္ဖိုု႕အတြက္ အဂၤလန္ကိုု ေရာက္လာခဲ့ျပီး ေလးနွစ္ခြဲသက္တမ္းရွိတဲ့စာခ်ဳပ္ကိုု ခ်ဳပ္ဆိုုသြားမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဘရာဇီးႏြယ္ဖြားကစားသမား ပယ္လ္မီရီဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ရာသီတစ္ခုုလံုုးမွာ ရိုုးမားအသင္းအတြက္ (၃၆)ပြဲပါ၀င္ကစားခြင့္ ရရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ယခုုနွစ္ရာသီအစမွာ ဒူးဒဏ္ရာေၾကာင့္ (၃)လအနားယူခဲ့ရပါတယ္။ ယခုုနွစ္ရာသီမွာ (၂)ပြဲသာ ပါ၀င္ကစားခြင့္ရရွိထားပါတယ္။

ပယ္လ္မီရီကေျပာၾကားရာမွာ – “ ကၽြန္ေတာ္လန္ဒန္ကိုုလာခဲ့တာ သမိုုင္းေၾကာင္းၾကီးမားတဲ့ အသင္းၾကီးမွာ ကစားဖိုု႕ပါ။ ဒီေန႕ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အိပ္မက္ေတြထဲက အသင္းၾကီးရဲ႕ဂ်ာစီကိုု ၀တ္ဆင္ခြင့္ရခဲ့ပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ္ (၁၅)နွစ္သားေလာက္တည္းက အဂၤလန္ေဘာလံုုးပြဲေတြကိုု ၾကည့္ပါတယ္။ အဂၤလန္ပြဲေတြက ေတာ္တာ္ၾကည့္ေကာင္းတဲ့ပြဲစဥ္ေတြပါ။ ” လိုု႕ ဆိုုပါတယ္။

Get to know our new signing, @EmersonPalmieri! #WelcomeEmerson pic.twitter.com/IfqcReFSPz

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 30, 2018