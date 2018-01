ဆြမ္ဆီးအသင္းကိုုရံႈးနိမ့္ခဲ့တာေၾကာင့္ အာဆင္၀င္းဂါး စိတ္ရႈပ္ေထြးခဲ့ရ

အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕နည္းျပ အာဆင္၀င္းဂါးက ဆြမ္ဆီးအသင္းကိုု (၃)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ တဲ့ရလဒ္အတြက္ စိတ္ပ်က္ခဲ့ရျပီး အဲဒီပြဲစဥ္မွာ သူတိုု႕အသင္းရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ရွင္းျပဖိုု႕ခက္ခဲေၾကာင္းေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ အာဆင္နယ္အသင္းဟာ ပြဲကစားခ်ိန္ (၃၃)မိနစ္မွာသြင္းယူတဲ့ နာခ်ိဳ မြန္ရီရယ္ရဲ႕သြင္းဂုုိးနဲ႕ဦးေဆာင္နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ဦးေဆာင္ဂိုုးရျပီးတစ္မိနစ္ အၾကာမွာပဲ ဆြမ္ဆီးအသင္းမွ ဆမ္ကလူကပ္စ္က ေခ်ပဂိုုးျပန္လည္သြင္းယူေပးခဲ့တာ ေၾကာင့္ ပထမပိုုင္းမွာတစ္ဖက္တစ္ဂုုိးစီ သေရက်ခဲ့ပါတယ္။ ဒုုတိယပုုိင္းပြဲကစားခ်ိန္(၆၁)မိနစ္မွာ အာဆင္နယ္ ဂိုုးသမား ပီတာဆက္ခ်္ရဲ႕ အမွားမွတစ္ဆင့္ ေဂ်ာ္ဒန္ေအရူး က ဆြမ္ဆီးအသင္း အတြက္ ဒုုတိယေျမာက္ဂိုုးသြင္းယူေပးခဲ့ ပါတယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္ (၈၆)မိနစ္မွာ ဆမ္ကလူ ကပ္စ္ က ေနာက္ထပ္ သြင္းဂိုုးတစ္ဂိုုးထပ္မံ သြင္းယူနိုုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပြဲျပီးဆံုုးခ်ိန္မွာ အာဆင္နယ္ အသင္းက (၃)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အာဆင္၀င္းဂါးကေျပာၾကားရာမွာ – “ ပထမဂိုုးေပးလိုုက္ရတည္းက ကၽြန္ေတာ့္အသင္းအ တြက္ ထိုုးနွက္ခ်က္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ဆက္စပ္ျပီး ရွင္းျပလိုု႕မရပါဘူး။ ဆြမ္ဆီး အသင္းက တိုုက္စစ္ေရာ ခံစစ္ပါ မွ်ေအာင္ကစားနိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္အသင္းရဲ႕ ပံုုမွန္ လုုပ္ေလ့လုုပ္ထမရွိတဲ့အမွားေတြေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ကိုု သတ္သလိုုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဆြမ္ဆီး အသင္းကေတာ့ ေျခစြမ္းေကာင္းတယ္ ၊ နုုိင္လိုုစိတ္ျပင္းျပျပီး ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းကစားနိုုင္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒုုတိယဂိုုးနဲ႕ တတိယဂိုုးအေၾကာင္းကိုုေတာ့ ေျပာကိုုမေျပာခ်င္ေတာ့ပါဘူး။ ”လိုု႕ ဆိုုပါ တယ္။

ဆက္လက္ျပီး အာဆင္၀င္းဂါးက – “ အသင္းက ေနရာလြတ္ယူပံုုေတြ ၊ ေဘာလံုုးေပးပိုု႕မႈေတြ ၊ အခြင့္အေရးဖန္တီးမႈေတြမွာ တိုုးတက္ဖုုိ႕လိုုပါေသးတယ္။ တိုုက္စစ္ကိုု ပံုုမေဖာ္နုုိင္ခဲ့သလိုု ခံစစ္ကလည္း ညံ့ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုုးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ရံႈးတာပါပဲ။ ” လုုိ႕ ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဆြမ္ဆီးအသင္းရရွိခဲ့တဲ့ ဒုုတိယဂိုုးကေတာ့ အာဆင္နယ္ဂိုုးသမား ပီတာဆက္ခ်္ရဲ႕ ၾကီးၾကီး မားမား အမွားလိုု႕ ေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပီတာဆက္ခ်္ကန္လိုုက္တဲ့ေဘာလံုုးဟာ ေဂ်ာ္ဒန္ ေအရူးဆီ တည့္တည့္မတ္မတ္ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ေဂ်ာ္ဒန္ေအရူးက သာသာယာယာပဲ ဂိုုးထဲကန္ သြင္းျပီး ရယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Petr Cech might have to wait until 2026 for his 200th clean sheet — John Cross (@johncrossmirror) January 30, 2018

Cech has reached football menopause. Retire this man. — 🐐 (@The_Nifemi) January 30, 2018

Last season of Cech in goal. — Sam (@samuelJayC) January 30, 2018

I remember when Arsenal bought Cech he was supposed to save them at least 9 points a season instead he literally gives away 9 points a season — Danny Rai (@R9Rai) January 30, 2018

Petr Čech has started playing like it's coming to the end of his five minute stint in goal at 7-a-side and he's just waiting to hand the gloves over to someone else. — Jonny Sharples (@JonnyGabriel) January 30, 2018

I still can't believe Arsenal kept Cech and sold Szczesny. — 🇹🇹 (@Mta_1991) January 30, 2018