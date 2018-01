၂ ပြဲဆက္ အရံႈးကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ္

ၿပီးခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္ ၂ ပြဲဆက္ ႏိုင္ပြဲေပ်ာက္ဆံုးခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ္အသင္း ဟတ္ဒါဖီးလ္အသင္းကို ဂိုးျပတ္သြင္းယူၿပီး ႏိုင္ပြဲျပန္ရွာေတြ႕ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ယခုပြဲစဥ္ အႏိုင္ရလဒ္ေၾကာင့္ လီဗာပူးလ္အသင္း အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ အဆင့္ ၄ ေနရာမွာ စပါးအသင္းကို ၅ မွတ္ျဖတ္ၿပီး ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ဟတ္ဒါဖီးလ္ အသင္းကေတာ့ တန္းဆင္းဇုန္နဲ႔ တစ္မွတ္အကြာကို ေရာက္ရွိသြားခဲ့ပါတယ္။

ဟတ္ဒါဖီးလ္ ၀ – ၃ လီဗာပူးလ္

ပြဲအႏွစ္ခ်ဳပ္

အမ္မရီကန္ အေ၀းကန္ခ်က္နဲ႔ လီဗာပူးလ္အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ၿပီး ပထမပိုင္း ၿပီးဆံုးခါနီးမွာ မာေနးရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ဖာမီႏို ဒုတိယ ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆံုး ဦးေဆာင္ဂိုးကိုေတာ့ ဆာလက္က သြင္းယူခဲ့ ပါတယ္။

ပြဲမွတ္တမ္း

၂ ပြဲဆက္ ႏိုင္ပြဲေပ်ာက္ဆံုးမႈကို ရပ္တန္႔ႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့တဲ လီဗာပူးလ္အသင္း ပြဲစတည္းက ဟတ္ဒါဖီးလ္ အသင္းကို ဖိအားေပးကစားခဲ့ၿပီး အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုးကို ပြဲအစ ၃ မိနစ္မွာ ရရွိဖို႔ နီးစပ္ခဲ့ၿပီး ဖာမီႏို ပိတ္သြင္းခဲ့ရာမွာ ဂိုးသမား ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ ၂၂ မိနစ္မွာ ဆာလက္ ဂိုးတိုင္ေထာင့္ထဲကို ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ဟတ္ဒါဖီးလ္ ဂိုး သမား ဂ်ိဳးနက္ေလာ့ဆဲ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္ဆင္မႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုလည္း ဟန္႔တားႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂၅ မိနစ္အေရာက္မွာေတာ့ ေရာ္ဘတ္ဆင္ ဘယ္ေတာင္ပံကေန ဟတ္ဒါဖီးလ္ ဂိုး ဧရိယာထဲ ေပးပို႔ခဲ့ရာမွာေတာ့ ေနာက္ခံကစားသမား ရွင္ဒလာ ရွင္းထုတ္္ခဲ့ရာမွာ က်လာခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို အမ္မရီကန္ အေ၀းကန္ခ်န္နဲ႔ ကန္သြင္းယူခဲ့ၿပီး အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး ရရွိေစခဲ့ပါတယ္။

လီဗာပူးလ္အသင္း ဒီေန႔ပြဲစဥ္မွာ ေတာင္ပံေတြကေန တိုက္စစ္ဆင္ကစားခဲ့ၿပီး ဂိုးဧရိယာထဲ ေဘာလံုးေပးပို႔ဖို႔ ႀကိဳးစားကစားခဲ့ေပမယ့္ ဟတ္ဒါဖီးလ္ ေနာက္တန္း ကလည္း အစြမ္းကုန္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပထမပိုင္းၿပီးဆံုးဖို႔ နီးကပ္လာခ်ိန္ထိ ထိေရာက္တဲ့ တိုက္စစ္ဆင္မႈ မျပဳႏိုင္ခဲ့တဲ့ ဟတ္ဒါဖီးလ္အသင္း ပထမပိုင္း ၿပီးဆံုးဖို႔ ေနာက္ဆံုးမိနစ္မွာ ဦးေဆာင္ဂိုး ေနာက္ထပ္ ေပးခဲ့ရပါတယ္။

မာေနးရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ဖာမီႏို ဂိုးသမား နဲ႔ အနီးကပ္ ကန္သြင္းၿပီး အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး ရယူေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္း ျပန္လည္စတင္ခ်ိန္မွာေတာ့ လီဗာပူးလ္အသင္းကပဲ ဖိအားေပး တိုက္စစ္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။

၅၁ မိနစ္မွာ ဆာလက္နဲ႔ ဖာမီႏိုတို႔ အတြဲအဖက္ကေန ဂိုးကန္သြင္းခဲ့ရာမွာ ေနာက္တန္းနဲ႔ ထိၿပီး ထြက္ခဲ့သလို ဟန္ဒါဆင္ရဲ႕ ေပးပို႔မႈေန ဆာလက္ ထပ္မံ ပိတ္သြင္းခဲ့ရာမွာလည္း ဂိုးသမား ဆီသာ ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

၆၂ မိနစ္အေရာက္မွာလည္း ဂိုး ဧရိယာထဲကို ေရာ္ဘတ္ဆင္ ေပးပို႔ခဲ့ရာမွာ ဂိုးရရွိဖို႔ အနီးစပ္ဆံုး အေျခအေနတစ္ခု ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ရွင္ဒလာ ရွင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ ၿပီး ဒီေန႔ပြဲစဥ္ လီဗာပူးလ္ အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္ဆင္မႈ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ရွင္ဒလာ ရွင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၆၉ မိနစ္မွာ အမ္မရီကန္ရဲ႕ တိက်တဲ့ ေပးပို႔မႈကေန မာေနးေခါင္းတိုက္သြင္းယူခဲ့ ေပမယ့္ ဂိုးေပါက္နဲ႔ အနည္းငယ္လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

