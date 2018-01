အာဆင္နယ္ကို ဂိုးျပတ္သြင္းယူၿပီး တန္းဆင္းဇုန္ အေပၚကို ေရာက္ရွိခဲ့တဲ့ ဆြမ္ဆီး

ဆြမ္ဆီးအသင္းနဲ႔ အာဆင္နယ္အသင္းတို႔ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ဆြမ္ဆီးအသင္းက ၃ ဂိုး ၁ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရွိၿပီး တန္းဆင္းဇုန္ကေန ရုန္းထြက္ႏိုင္ခဲ့ ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလေနာက္ပိုိင္း ပထမဆံုး အႀကိမ္အျဖစ္ ဆြမ္ဆီးအသင္း တန္းဆင္းဇုန္ရဲ႕ အေပၚမွာ ရပ္တည္ႏိုင္ခဲ့တာျဖစ္သလို ပရီးမီးယားလိဂ္ အသင္းႀကီး ၂ သင္းကို ၂ ပြဲဆက္ အႏိုင္ရရွိခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဆြမ္ဆီး ၃ – ၁ အာဆင္နယ္

ပြဲအက်ဥ္းခ်ဳပ္

အာဆင္နယ္အသင္း ဦးေဆာင္ဂိုး စတင္ရရွိခဲ့ၿပီး ေနာက္ခံကစားသမား မြန္ရီရယ္က ဒီရာသီ သူ႔ရဲ႕ ၄ ဂိုးေျမာက္ သြင္းဂိုးအျဖစ္ သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။

ဆြမ္ဆီးအတြက္ ေျခပဂိုးကုိ အယ္လ္ဖီ ေမာ္ဆင္ရဲ႕ ေပးပို႔မႈကေန ဆမ္ကေလာ့စ္က သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယပိုင္း အစ ၁၅ မိနစ္မွာ အယူးက ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ပြဲၿပီးဆံုး ခါနီးေနာက္ဆံုးမိနစ္မွာ ကေလာ့စ္ ကပဲ သူ႔ရဲ႕ ဒုတိယေျမာက္ဂိုးကို သြင္းယူၿပီး အာဆင္နယ္ အသင္းကို အိမ္ကြင္းမွာ ဂိုးျပတ္ႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး အာဆင္နယ္အသင္းကေတာ့ ေနာက္ဆံုး ကစားခဲ့တဲ့ အေ၀းကြင္းပြဲစဥ္ ၁၃ ပြဲမွာ ၃ ပြဲသာ ႏိုင္ပြဲရရွိတဲ့ စံခ်ိန္ကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ပြဲမွတ္တမ္း

ဒီေန႔ပြဲစဥ္ စတင္ခ်ိန္တည္းက မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းခဲ့ၿပီး ကစားသမားေတြ ကစားကြက္ တည္ေဆာက္ဖို႔ အခက္အခဲရွိခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစ ၈ မိနစ္မွာ ပဲ ဆြမ္ဆီးအသင္း ဦးေဆာင္ဂိုး ရယူႏိုင္ဖို႔ နီးစပ္ခဲ့ၿပီး အယ္လ္ဖီ ေမာ္ဆင္ ရရွိခဲ့တဲ့ အခြင့္အေရးကေန ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ရမ္ေဆး ရွင္းထုတ္ႏိုင္ခဲ့ တာေၾကာင့္ ဆြမ္ဆီးအသင္း ဦးေဆာင္ဂိုး နဲ႔ ေ၀းခဲ့ရပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္မွာေတာ့ အီယိုဘီ ဂိုးရရွိဖို႔ ဆြမ္ဆီးေနာက္ခံ ကစားသမားေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး သြင္းယူခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးသမား ေဖဘီယန္စကီး ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

၁၅ မိနစ္အေရာက္မွာ ဆြမ္ဆီး ကြင္းလယ္ကစားသမား ကီေဆာင္ယန္း ရဲ႕ ဂိုးဧရိယာထိပ္က ကန္သြင္းခဲ့တဲ့ ကန္သြင္းခ်က္ ေကာင္းမြန္ခဲ့ေပမယ့္ ဂိုး ေပါက္နဲ႔ လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္း ဂိုးရရွိဖို႔ ဖိအားေပးကစားခဲ့ၿပီး ၃၃ မိနစ္အေရာက္မွာေတာ့ လာကာဇတ္တီ နဲ႔ အိုေဇးလ္တို႔ရဲ႕ အတြဲအဖက္ကေန ဖန္တီးေပးခဲ့ရာမွာ မြန္ရီရယ္က အာဆင္နယ္အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

ဒီေန႔ပြဲစဥ္မွာ ဆြမ္ဆီးအသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရာမွာ လိုအပ္ခ်က္ ရွိေနခဲ့တဲ့ မြန္ရီရယ္ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ အိုေဇးလ္ရဲ႕ ဖန္တီးေပးပို႔မႈကို ခ်ိန္သားကိုက္ ေျပး၀င္ပိတ္သြင္းႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အာဆင္နယ္ အသင္း ဂိုးရရွိခဲ့ၿပီး တစ္မိနစ္အၾကာမွာပဲ အာဆင္နယ္ အသင္း ေနာက္တန္း ကစားသမားေတြ ရွင္းထုတ္ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို ကြင္းလယ္ကေန အယ္လ္ဖီ ေမာ္ဆင္ ရယူခဲ့ၿပီး တိုက္စစ္မွဴး ကေလာ့စ္ ထံေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ကေလာ့စ္က ဂိုးသမား ပီတာခ်က္ရဲ႕ ညာဘက္ ေထာင့္ထဲ ကန္သြင္းၿပီး ေျခပဂိုး ျပန္လည္သြင္းယူ သြားခဲ့ပါတယ္။

ပထမပိုင္း ၿပီးဆံုးဖို႔ ေနာက္ဆံုး မိနစ္အေရာက္မွာ အာဆင္နယ္ ကြင္းလယ္ ကစားသမား ခ်ာကာ ကန္သြင္းခ့ဲတဲ့ ေဘာလံုးက ဂိုးေပါက္နဲ႔ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ရပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္း ျပန္လည္စတင္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဆြမ္ဆီးအသင္း က အခြင့္အေရး ပိုမိုဖန္တီးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အစ ၅ မိနစ္မွာ ပဲ ကိုင္လီ ေနာ့တန္ ရဲ႕ ျဖတ္တင္ေပးပို႔မႈကေန ကေလာ့စ္ အခြင့္အေရး ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ဦးေဆာင္ဂိုးအျဖစ္ေတာ့ မေျပာင္းေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။

မိနစ္ ၆၀ အေရာက္မွာေတာ့ မူစတာဖီ ရဲ႕ ေပးပို႔မႈကို ပီတာခ်က္ အသာအယာ ရွင္းထုတ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေပမယ့္ ရွင္းထုတ္ပံု မေသသပ္ခဲ့ပဲ ေဘာလံုးက ဆြမ္ဆီး တိုက္စစ္မွဴး ေဂ်ာ္ဒန္ အယူးဆီ ေရာက္ရရွိခဲ့ၿပီး အယူးက အသာအယာ ပိတ္သြင္း သြားခဲ့ပါတယ္။

အဲ့ဒီေနာက္ ပြဲၿပီးဆံုးဖို႔ ၅ မိနစ္အလိုမွာ ပြဲစဥ္တစ္ေလ်ာက္ အမွားမ်ားေနခဲ့တဲ့ အာဆင္နယ္ အသင္းရဲ႕ လူကပ္ကစားပံု ညံ့ဖ်ဥ္းမႈကေန အယူး ဂိုး ဧရိယာထဲထိ ဆြဲ၀င္ကန္သြင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ျပန္ထြက္လာတဲ့ ေဘာလံုးကို ဆမ္ကေလာ့စ္ ပိတ္သြင္းၿပီး အသင္းကို အႏိုင္ရလဒ္ ေသခ်ာေစမယ့္ တတိယေျမာက္ ဂိုးကို သြင္းယူေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆြမ္ဆီးအသင္းလည္း ၃ ဂိုး ၁ ဂိုး နဲ႔ အာဆင္နယ္အသင္းကို အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။

FULL-TIME Swansea 3-1 Arsenal

The Swans climb out of the bottom three thanks to another impressive home performance starring Sam Clucas#SWAARS pic.twitter.com/NFjqrwY3CM

— Premier League (@premierleague) January 30, 2018