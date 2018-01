ေနာက္ဆံုုးရရွိထားတဲ့ ကစားသမားအေျပာင္းအေရႊ႕သတင္းမ်ား

ဇန္န၀ါရီအေျပာင္းအေရႊ႕ကာလ ျပီးဆံုုးေတာ့မယ့္အခ်ိန္မွာ ေနာက္ဆံုုးရရွိထားတဲ့ ကစားသမား အေျပာင္းအေရႊ႕ေတြကိုု Fox Sports Asia မွ စုုစည္းေဖာ္ျပလိုုက္ရပါတယ္။

လီဗာပူူးလ္အသင္းရဲ႕တိုုက္စစ္မွဴး ဒန္နီရယ္စတားရစ္ခ်္ ကေတာ့ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းကိုု အငွားစာခ်ဳပ္နဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျပီျဖစ္ျပီး ယခုုနွစ္ရာသီကုုန္ထိ ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာေသးခင္က စတားရစ္ခ်္ကိုုေခၚယူဖိုု႕ နယူးကာဆယ္အသင္းနဲ႕ အင္တာမီလန္အသင္းေတြ က စိတ္၀င္စားတယ္ဆိုုတဲ့သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ေပမယ့္လည္း ေနာက္ဆံုုးမွာေတာ့ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းကိုုေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ။္

စတားရစ္ခ်္က – “ ဒီမွာလာမကစားခင္ကတည္းက အသင္းမွာသူငယ္ခ်င္းေတြရွိိခဲ့ပါတယ္။ နည္းျပကလည္း အသင္းရဲ႕စိန္ေခၚမႈေတြ ၊ အသင္းကစားပံုုေတြနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ေကာင္းေကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ ဒါက ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုုးလိုု႕ ကၽြန္ေတာ္ခံစားရပါတယ္။ ” လိုု႕ ဆုုိပါတယ္။

အသက္ (၂၈) နွစ္အရြယ္စတားရစ္ခ်္ဟာ လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ စုုစုုေပါင္း (၁၁၄)ပြဲ ပါ၀င္ကစားရာမွာ (၇၄)ဂိုုး သြင္းယူေပးထားျပီး ယခုုနွစ္ရာသီမွာေတာ့ (၅)ပြဲသာလွ်င္ ပါ၀င္ကစားထားပါတယ္။ စတားရစ္ခ်္ဟာ ၂၀၁၈ ရုုရွား ကမၻာ့ဖလားမတိုုင္ခင္မွာ သူ႕ရဲ႕ ဂိုုးသြင္း စြမ္းရည္ေတြ အေကာင္းဆံုုးျပသနိုုင္ဖုုိ႕ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ကစားသမားျဖစ္ပါတယ္။

၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းဟာ ေနာက္ထပ္ ကစားသမားအျဖစ္ အီဂ်စ္ေနာက္ခံလူ အလီဂါ ကိုုလည္း ရာသီကုုန္ထိ အငွားနဲ႕ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။

ဘာစီလိုုနာအသင္းရဲ႕ေတာင္ပံကစားသမား ဒီလိုုဖ်ဴဟာလည္း ၀က္ဖိုု႕ဒ္အသင္းကိုု ရာသီကုုန္ထိ အငွားနဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕ကစားခဲ့ပါတယ္။ ဒီလိုုဖ်ဴဟာ ၂၀၁၅ ခုုနွစ္ကေန ၂၀၁၇ ခုုနွစ္ထိ အဲဗာတန္ အသင္းမွာ လာေရာက္ကစားဘူးျပီး (၆၂)ပြဲပါ၀င္ကစားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ဘာစီလိုုနာ အသင္းကိုုျပန္လည္ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

