အီဗရာဟီမိုုဗစ္ အသင္းေျပာင္းဖုုိ႕ ဆႏၵရွိလွ်င္ေျပာင္းနိုုင္ေၾကာင္း ေမာ္ရင္ဟိုုေျပာၾကား

မန္ခ်က္စတာယူနိုုက္တက္အသင္းနည္းျပ ေမာ္ရင္ဟိုုက အသင္းရဲ႕ကစားသမား အီဗရာဟီမိုု ဗစ္ အေနနဲ႕ လက္ရွိအသင္းထက္ ပိုုျပီးေနရာရနိုုင္မယ့္ အသင္းတစ္ခုုခုုကိုု ေျပာင္းေရႊ႕မယ္ဆိုု ရင္ ျငင္းပယ္မွာ မဟုုတ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အသက္(၃၆)နွစ္အရြယ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ အီဗရာဟီမိုုဗစ္ဟာ ၂၀၁၆ခုုနွစ္ ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္းကေန မန္ခ်က္စတာယူနိုုက္တက္အသင္းကိုု အငွားနဲ႕ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မတိုုင္ခင္က အေမရိကန္ မွာ သြားေရာက္ကစားဖိုု႕ ကမ္းလွမ္းခံရတာေတြရွိခဲ့ဘူးပါတယ္။

မန္ခ်က္စတာယူနိုုက္တက္အသင္းကိုု စတင္ေရာက္ရွိတဲ့ ရာသီမွာ ဒူးဒဏ္ရာနဲ႕ လံုုးပမ္းရတဲ့ အခ်ိန္မတုုိင္ခင္ထိ အီဗရာဟီမိုုဗစ္ဟာ အထူးေျခစြမ္းျပကစားနိုုင္ခဲ့ျပီး (၄၆)ပြဲပါ၀င္ ကစားရာ မွာ (၂၈)ဂိုုး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ နိုု၀င္ဘာလက ဒဏ္ရာမွ ျပန္လည္သက္သာလာ တယ္ဆိုုေပမယ့္လည္း ျပီးခဲ့တဲ့ လက အဆိုုပါဒဏ္ရာျပႆနာ ျပန္လည္ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။

Jose on @Ibra_Official: "He's working hard to be fit. I'm not saying injured, because he's not injured. I think he's trying to feel really ready for the demands of Premier League football." #MUFC pic.twitter.com/ZwVE1IpvSd

— Manchester United (@ManUtd) January 29, 2018