အသင္းသားေတြ နည္းျပကြန္တီကိုု ေထာက္ခံေၾကာင္း ဂယ္ရီကာေဟးလ္ေျပာၾကား

ခ်ယ္ဆီးအသင္းေခါင္းေဆာင္ ဂယ္ရီကာေဟးလ္က လက္ရွိခ်ိန္မွာ နည္းျပကြန္တီနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး ေကာလဟာလေတြ ထြက္ေပၚေနေပမယ့္ နည္းျပအေပၚ အျပည့္အ၀ယံုုၾကည္ မႈရွိေၾကာင္းေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ ေနာက္ဆံုုးကစားခဲ့တဲ့ ျပိဳင္ပြဲအရပ္ရပ္ ပြဲစဥ္ (၁၄)ပဲြမွာ တစ္ပြဲသာလွ်င္ရံႈး နိမ့္ထားျပီး (၅)ပြဲသေရက်ကာ (၈)ပြဲ အနိုုင္ရလဒ္ရရွိထားပါတယ္။ လက္ရွိခ်ိန္မွာ အမွတ္ေပး ဇယားကိုုဦးေဆာင္ေနတဲ့ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းထက္ (၁၅)မွတ္ေလ်ာ့နည္းေနပါတယ္။

လက္ရွိ ကြန္တီနဲ႕ အသင္းရဲ႕ စာခ်ဳပ္ဟာ ေနာက္နွစ္ရာသီကုုန္ဆံုုးခ်ိန္ထိခ်ဳပ္ဆိုုထားေပမယ့္ လည္း နည္းျပနဲ႕ အသင္းရဲ႕အနာဂတ္ဟာမေသခ်ာေသးပါဘူး။

'We needed that win and we needed to progress more importantly.' – @GaryJCahill 👊https://t.co/eZrCZU6kOX

