ဘတ္ရႊာရီရဲ႕ အနာဂတ္ကိုု သူကိုုယ္တိုုင္သာဆံုုးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္တီေျပာၾကား

ခ်ယ္ဆီးအသင္းရဲ႕ ကစားသမား ဘတ္ရႊာရီ ဟာ နယူးကာဆယ္အသင္းကိုု (၃)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အနိုုင္ရရွိခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္မွာ သြင္းဂိုုး (၂)ဂိုုး သြင္းယူေပးခဲ့ေပမယ့္လည္း အသင္းမွာ သူ႕ရဲ႕အနာဂတ္ ကေတာ့ မေသခ်ာေသးဘူးလိုု႕ နည္းျပကြန္တီက ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ ဘတ္ရႊာရီရဲ႕ သြင္းဂိုုး (၂)ဂိုုးနဲ႕ ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ ပထမပိုုင္းကိုု ဦးေဆာင္နိုုင္ ခဲ့ပါတယ္။ ဟက္ထရစ္ဂိုုးရရွိဖုု႕ိ နီးစပ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း နယူးကာဆယ္အသင္းရဲ႕ဂိုုးသမား ကားလ္ ဒါလိုု ကာကြယ္နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ယခုုနွစ္ရာသီမွာ ဘတ္ရႊာရီအေနနဲ႕ ခ်ယ္ဆီးအသင္းအတြက္ ျပိဳင္ပြဲအရပ္ရပ္မွာ (၂၅)ပြဲ ပါ၀င္ ကစားထားျပီး ျဖစ္ကာ သြင္းဂိုုး (၁၀)ဂိုုး သြင္းယူေပးထားပါတယ္။ လက္ရွိခ်ိန္မွာ ကြန္တီက လည္း ရိုုးမားတုုိက္စစ္မွဴး ဒီဇီကိုု ကိုု ေခၚယူဖိုု႕ ေစာင့္ၾကည့္ေနတာေၾကာင့္ ဘတ္ရႊာရီအေနနဲ႕ ကစားခြင့္တစ္ေနရာအတြက္ ပိုုျပီး ၾကိဳးစားရမွာလညး္ျဖစ္ပါတယ္။

NEW HAIR DONT CARE 😝😂 Clean sheet, 2 goals and through next round 👌🏾 today was a good day @ChelseaFC 😋🤙🏾 pic.twitter.com/NCK4vZwUSC

— Michy Batshuayi (@mbatshuayi) January 28, 2018