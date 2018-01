နယူးကာဆယ္အသင္းကိုု အနိုုင္ယူျပီး ခ်ယ္ဆီးအသင္း အက္ဖ္ေအဖလား ပဥၥမအဆင့္ကိုု တက္ေရာက္နိုုင္ခဲ့

မေန႕ညက ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ အက္ဖ္ေအဖလားပြဲစဥ္မွာ ခ်ယ္ဆီးအသင္းက ဘတ္ရႊာရီရဲ႕ သြင္းဂိုုး (၂)ဂိုုး အပါအ၀င္ နယူးကာဆယ္အသင္းကိုု (၃)ဂုုးိ ဂိုုးမရွိနဲ႕ အနိုုင္ရရွိျပီး ပဥၥမအဆင့္ ကိုု တက္လွမ္းနိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲစတင္ခ်ိန္မွာ နယူးကာဆယ္အသင္းက တိုုက္စစ္ကိုု အလ်င္အျမန္အထိုုင္က်ေအာင္ ဖန္တီးခဲ့ ျပီး ရွယ္ေဗး ရဲဲ႕ ထိုုးေဖာက္မႈေတြက အလုုပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

နယူးကာဆယ္အသင္းရဲ႕ တုုိက္စစ္ဆင္မႈေတြဟာ ခ်ယ္ဆီးအသင္းသားေတြအတြက္ ဖိအားျဖစ္ ေစခဲ့ျပီး ဂုုိးသမား ကာဘယ္လာရိုုအေနနဲ႕ မတ္ရစ္ခ်ီရဲ႕ ကန္သြင္းမႈကိုု ပြဲအေစာပိုုင္းမွာပဲ ကာကြယ္ခဲ့ရပါတယ္။

ဟာဇက္ရဲ႕ ေထာင့္ကန္ေဘာကိုု ဂယ္ရီကာေဟးလ္ေခါင္းတုုိက္အဆံုုးသတ္ရာမွာ နယူးကာ ဆယ္အသင္းကာကြယ္နိုုင္ခဲ့သလိုု ဟိုုင္ဒယ္ရာရဲ႕ ေပးပိုု႕မႈမွတစ္ဆင့္ ရွယ္ေဗး အဆံုုးသတ္မႈ ကိုု လည္း ခ်ယ္ဆီးဂိုုးသမား ကာဘယ္လာရိုု ကာကြယ္နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ တုုိက္စစ္ဆင္ရာမွာ လ်ွင္ျမန္မႈသိပ္မရွိေပမယ့္လည္း ပြဲကစားခ်ိန္(၃၁) မိနစ္ မွာ ဘတ္ရႊာရီက အဖြင့္ဂိုုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ ဟာဇက္ရဲ႕ေပးပိုု႕မႈမွတစ္ဆင့္ အလြန္ဆိုုက ဘတ္ရႊာရီဆီ ျပန္လည္ေပးပိုု႕ခဲ့ျပီး အဆံုုးသတ္ ဂိုုးသြင္းယူေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Full-time: Chelsea 3-0 Newcastle! #CHENEW

Two goals from @mbatshuayi and another brilliant free-kick from @marcosalonso03 secure the Blues a place in the fifth round of the FA Cup! 🙌 pic.twitter.com/SrCnqeFSey

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 28, 2018