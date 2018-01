ေနာက္တန္းအားနည္းမႈအေပၚ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ ျပစ္တင္ေျပာၾကား

လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕နည္းျပ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းကိုု (၃)ဂိုုး (၂)ဂိုုးနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ ခဲ့တဲ့ အက္ဖ္ေအပြဲစဥ္မွာ သူတုုိ႕အသင္းရဲ႕ ေနာက္တန္းညံ့ဖ်င္းပံုုကိုု ျပစ္တင္ေျပာၾကားခဲ့ျပီး ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းအေနနဲ႕ အနိုုင္ရဖိုု႕ ထိုုက္တန္ခဲ့ေၾကာင္းဆိုုပါတယ္။

လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ပြဲအစ(၅)မိနစ္မွာပဲ ဖာမီနိုုက အဖြင့္ဂိုုးသြင္းယူေပးနုုိင္ခဲ့ေပမယ့္ လည္း ဂ်ိမ္းရိုုဒရီဂြက္ဇ္ ရဲ႕ သြင္းဂုုိး (၂)ဂိုုးနဲ႕အတူ မာတစ္က ကိုုယ့္ဂိုုးကိုုယ္သြင္းခဲ့တာေၾကာင့္ ပထမပိုုင္းမွာ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းက (၃)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒုုတိယပိုုင္းမွာ ဆာလက္က လီဗာပူးလ္အသင္းအတြက္ ဒုုတိယဂိုုးသြင္းယူခဲ့ေပမယ့္လည္း ထပ္မံဂိုုးမသြင္း နုုိင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ပြဲျပီးဆံုုးခ်ိန္မွာ (၃)ဂိုုး (၂)ဂိုုးနဲ႕ရံႈးနိမ့္ကာ အက္ဖ္ေအဖလားကိုု နႈတ္ဆက္ခဲ့ရ တာျဖစ္ပါတယ။္

ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ကေတာ့ ေနာက္တန္းအားနည္းမႈေတြရွိခဲ့လိုု႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တာျဖစ္ေၾကာင္း ျပစ္တင္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

နည္းျပ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ကေျပာၾကားရာမွာ – “ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ရဲ႕ အမွားေတြေၾကာင့္ ကိုုယ့္ကိုုယ္ ကိုုပဲ အျပစ္တင္ရပါမယ္။ ဒုုတိယဂိုုးဆိုုရင္ ေနာက္တန္းအားလံုုးရဲ႕ အမွားေၾကာင့္ေပးခဲ့ရတာျဖစ္ ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ဘာမ်ားလုုပ္နုုိင္မွာလဲ။ ဒုုတိယပိုုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ပံုုစံေကာင္းကိုု ျပန္ ျပရမွာျဖစ္ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ေနာက္က လုုိက္ကစားခဲ့ရျပီး ဒုုတိယဂိုုးရတဲ့အခ်ိန္ကေတာင္ ေနာက္က်ေနပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ပြဲစက ေျခစြမ္းအတိုုင္းဆိုုရင္ အေကာင္းဆံုုးကစားနိုုင္မွာ မဟုုတ္ပါဘူး။ သူတိုု႕ဘက္က အခ်ိန္ဆြဲျပီးကစားေတြရွိခဲ့တယ္။ ဒါက ပံုုမွန္ပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဆံုုးမွာေတာ့ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းကထုုိက္ထုုိက္တန္တန္နဲ႕ နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုုိ႕က (၃)ဂိုုး သြင္းနုုိင္ခဲ့ျပီး ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ကေတာ့ (၂)ဂိုုးပဲ သြင္းနိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတိုု႕က အေကာင္း ဆံုုးကစားတယ္။ အာရံုုစူးစုုိက္မႈအျပည့္ရွိတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႕ကေတာ့ ကိုုယ့္ကိုုယ္ ကိုုပဲ အျပစ္တင္ရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ဒီပြဲကိုု ျပန္လည္သံုုးသပ္ျပီး စဥ္းစားဖိုု႕ လိုုျပီလိုု႕ ကၽြန္ေတာ္ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ျပိဳင္ပြဲမွာ အေကာင္းဆုုးံဆက္ျပိဳင္ခ်င္တယ္ဆိုုတာကိုု ျပခ်င္ပါတယ္။ မနက္ျဖန္ဒီပြဲနဲ႕ပတ္သက္ျပီး ျပန္သံုုးသပ္ပါ့မယ္။ ဒီပြဲက ကၽြန္ေတာ္တိုု႕အတြက္ ပထမဆံုုးရံႈးပြဲမဟုုတ္သလိုု အနိုုင္ရခ်င္တဲ့ ပထမဆံုုးပြဲလည္း မဟုုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ခံရခက္တဲ့ ခံစားမႈပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒါက ထိုုက္တန္တဲ့ ရလဒ္ပဲေလ။ ” လိုု႕ ဆိုုပါတယ္။

အဆိုုပါရံႈးပြဲနဲ႕ပတ္သက္ျပီး အြန္လိုုင္းမွာလည္း ပရိသတ္မ်ားက အေျပာမ်ားခဲ့ပါတယ္။

Liverpool paid £75m for Van Dijk thinking he’d improve their defence and everytime he’s played they’ve conceded. — ‏ً (@AlexisRole) January 27, 2018

I changed my Facebook password to "Liverpool's defence" but Facebook notified me that it's too weak. Any advice? #LIVWBA — BenchWarmers (@BeWarmers) January 27, 2018

Good thing Liverpool spent £75m on a defender. Sorted their defence right out. — Doc (@Doc_Joshi) January 27, 2018

Liverpool’s attack literally strikes fear into every opposition defence. It’s defensive errors holding them back. Okay, there’s a lack of creativity, but upgrading the entire back four and signing a goalkeeper should surely be the priority, no? — Jordan Clarke (@FourFourJordan) January 27, 2018