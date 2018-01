၂ ပြဲဆက္ အရံႈးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရတဲ့ လီဗာပူးလ္

လီဗာပူးလ္အသင္း အိမ္ကြင္းမွာ ကစားခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ္အသင္းနဲ႔ ၀က္စ္ဘရြန္း အသင္းတို႔ FA ဖလား စတုတၳအဆင့္ ပြဲစဥ္မွာေတာ့ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းက ၃ ဂိုး ၂ ဂိုးနဲ႔ အႏိုင္ရရိွခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအႏွစ္ခ်ဳပ္

ဖာမီႏိုရဲ႕ အဖြင့္ဂိုး နဲ႔ လီဗာပူးလ္အသင္း ပြဲအစမွာတင္ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ေဂ်းရိုဒရီဂြတ္ ရဲ႕ ၄ မိနစ္အတြင္း ၂ ဂိုးသြင္းယူခဲ့မႈနဲ႔အတူ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းက ျပန္လည္ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီပြဲစဥ္မွာ VAR နည္းပညာ အဆံုးအျဖတ္ ၂ ႀကိမ္ ခံယူခဲ့ရၿပီး တစ္ႀကိမ္ကေတာ့ ခရစ္ေဒၚဆင္ သြင္းယူခဲ့တဲ့ ဂိုးကို ဂိုးအျဖစ္ ခြင့္မျပဳခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ကေတာ့ လီဗာပူးလ္ အသင္းဘက္ကို ပင္နယ္တီ ကန္သြင္းခြင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမပိုင္း မိနစ္တြင္းမွာပဲ မာတစ္ ကိုယ့္ဂိုးကိုယ္ သြင္းယူခဲ့တာေၾကာင့္ လီဗာပူးလ္ အသင္း ေနာက္ထပ္ ဦးေဆာင္ဂိုး ေပးခဲ့ရၿပီး ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္း က ၃ ဂိုး ၁ ဂိုး နဲ႔ ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္းမွာေတာ့ လီဗာပူးလ္သြင္းဂိုး ၁ ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပြဲကစားခ်ိန္ ၇၈ မိနစ္မွာ ဆာလက္က အသင္းတြက္ ႏွစ္သိမ့္ ေျခပဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သတင္းအျပည့္အစံု

အိမ္ကြင္းမွာ လက္ခံကစားခဲ့တဲ့ လီဗာပူးလ္အသင္းရဲ႕ အေစာပိုင္း ဖိအားေပးမႈ နဲ႔ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ဂၽြန္နီအီဗန္ရဲ႕ အမွားကေန ဆာလက္ ေဘာလံုးရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကန္သြင္းခဲ့ရာမွာ ဘင္ေဖာ္စတာ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ျပန္ထြက္ခဲ့တဲ့ ေဘာလံုးကို ဖာမီႏို ပိတ္သြင္းၿပီး ပြဲအစ ၅ မိနစ္မွာပဲ အသင္းတြက္ ဦးေဆာင္ဂိုး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

📷 You'll have a big smile on your face up there tonight, big man 💙#WBA pic.twitter.com/kPbvUDmTNX

— West Bromwich Albion (@WBA) January 27, 2018