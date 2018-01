မာဆြာကူရဲ႕ အျပဳအမူအေပၚ ေဒးဗစ္မိုုယက္စ္ အေရးယူမည္

၀က္စ္ဟမ္းအသင္းနည္းျပ ေဒးဗစ္မိုုယက္စ္က ၀ီဂန္အသင္းကိုုရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ အက္ဖ္ေအပြဲစဥ္မွာ အသင္းကစားသမား အာသာမာဆြာကူ ရဲ႕ ရိုုင္းစိုုင္းတ့ဲ အျပဳအမူအတြက္ အေရးယူမႈျပဳလုုပ္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

၀ီဂန္အသင္းကိုု (၂)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ပဲြစဥ္ရဲ႕ ပြဲကစားခ်ိန္(၄၉ )မိနစ္မွာ မာဆြာကူဟာ တစ္ဖက္အသင္းရဲ႕ ကစားသမား နစ္ခ္ပိုု၀ဲလ္ကိုု တံေတြးနဲ႕ေထြးခဲ့တာေၾကာင့္ တိုုက္ရုုိက္ အနီကဒ္နဲ႕ ထုုတ္ပယ္ခံခဲ့ရပါတယ္။

နစ္ခ္ပိုု၀ဲလ္ က သူ႕ဆီကိုု ေလွ်ာက္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ မာဆြာကူက တံေတြးနဲ႕ ေထြးခဲ့တာျဖစ္ျပီး အဆိုုပါအျပဳအမူဟာ နည္းျပ မိုုယက္စ္ကိုု ေဒါသထြက္ေစခဲ့ပါတယ္။

နည္းျပကေျပာၾကားရာမွာ – “ သူ႕ရဲ႕အျပဳအမူက တကယ့္ကိုု ရိုုင္းစိုုင္းလြန္းပါတယ္။ သူ႕ကိုုေပးတဲ့ ျပစ္ဒဏ္နဲ႕ သူ႕ရဲ႕အျပဳအမူက ထိုုက္တန္ပါတယ္။ ဒီလိုုအျပဳအမူမ်ိဳးက လက္ခံစရာမရွိပါဘူး။ ကြင္းလယ္ဒိုုင္က ဒါကိုု မျမင္လိုုက္နုုိင္ပါဘူး။ ဒါဟာ ထုုတ္ပယ္ခံရေလာက္တဲ့ အျပဳအမူပါ။ မွန္ကန္တဲ့ဆံုုးျဖတ္္ခ်က္ျဖစ္လိုု႕ ဘာမွေျပာစရာမရွိပါဘူး။ ” လိုု႕ ဆိုုပါတယ္။

အဆိုုပါအျပဳအမူအတြက္ (၆)ပြဲပယ္ျပစ္ဒဏ္ က်ခံရမည္ျဖစ္ျပီး လာမယ့္ မတ္လ အလယ္ထိ ပြဲစဥ္ေတြလြဲေခ်ာ္မွာျဖစ္ပါတယ္။

နည္းျပ မိုုယက္စ္က မာဆြာကူရဲ႕ အျပဳအမူအေပၚ တုုန္လႈပ္ခဲ့ရေၾကာင္းဆိုုပါတယ္။

“ သူဒါမ်ိဳးလုုပ္တာ တစ္ခါမွ မျမင္ခဲ့ဖူးပါဘူး။ သူ႕ကိုု အျမဲ ကစားခြင့္ေပးခဲ့တယ္ ။ အခြင့္အေရး ေပးခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ သူ အသင္းအေပၚ ျပန္မၾကည့္ခဲ့ပါဘူး။ သူ႕ကိုုၾကိဳက္ပါတယ္။ သူက အသငး္မွာ ကစားသမားေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လိုု႕ ဒါဟာ မလုုပ္သင့္တဲ့ အျပဳအမူလိုု႕ပဲေျပာပါရေစ။ တကယ္လိုု႕ ဒီလိုုအျပဳအမူမ်ိဳးလုုပ္မယ္ဆိုုရင္ေတာ့ အေရးယူတာခံရမွာပဲ။ သူ႕ကိုု ကၽြန္ေတာ္ေမး တယ္ ။ တကယ္ပဲ တံေတြးနဲ႕ေထြးခဲ့သလားဆိုုေတာ့ သူက ေထြးခဲ့တယ္လုုိ႕ ၀န္ခံပါတယ္။ ဒါကိုု သူ ဘယ္ေနရာမွာမွမလုုပ္သင့္ပါဘူး။ ” လိုု႕ နည္းျပမိုုယက္စ္ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

Arthur Masuaku given a straight red for spitting at a Wigan player. Ridiculous behaviour. — West Hαm Sociαl (@WestHamSocial) January 27, 2018

Cisse and Evans got banned for 7 and 6 games for spitting. Absolutely disgusting and stupid from Masuaku. Could be a lengthy ban. — Geo Mackie (@redhammer8) January 27, 2018

We don't have that at West Ham. Absolutely disgusted at Arthur Masuaku spitting at an opponent! — Tom ⚒ (@TomWhu86) January 27, 2018

၀က္စ္ဟမ္းအသင္းရဲ႕ပရိသတ္ေတြကလည္းဒီအျပဳအမူအတြက္ စိတ္ဆိုုးေဒါသထြက္ခဲ့ၾကပါ တယ္။