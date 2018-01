ဆန္းခ်က္ဇ္ရဲ႕ ပြဲဦးထြက္ပြဲစဥ္နဲ႕အတူ ဂိုုးျပတ္အနိုုင္ရျပီး အက္ဖ္ေအဖလားမွာ မန္ခ်က္စတာယူနိုုက္တက္အသင္း ေနာက္တစ္ဆင့္တက္လွမ္းနိုုင္ခဲ့

မန္ခ်က္စတာယူနုုိက္တက္အသင္းဟာ အက္ဖ္ေအဖလား စတုတၳဆင့္ျပိဳင္ပြဲမွာ Yeovil Town အသင္းကိုု (၄)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အနိုုင္ရျပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ကိုု တက္ေရာက္နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေမာ္ရင္ဟိုုဟာ အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ ေတာင့္တင္းတဲ့ ပြဲထြက္လူစာရင္းနဲ႕ သြားေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့ျပီး ကားရစ္က အသင္းေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့သလိုု လူငယ္ကစားသမား စေကာ့မက္တြန္မီေန ကိုု ကြင္းလယ္မွာ ထည့္သြင္းကစားခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ မၾကာေသးခင္ကမွ အာဆင္နယ္ အသင္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕လာတဲ့ ဆန္းခ်က္ဇ္ဟာလည္း သူ႕ရဲ႕ ပြဲဦးထြက္ပြဲစဥ္အျဖစ္ ပါ၀င္ကစားခြင့္ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ပြဲစျပီးသိပ္မၾကာခင္မွာပဲ ဟာရဲရားရဲ႕ ျဖတ္တင္ေဘာကိုု ရက္ရွ္ဖိုု႕ဒ္ ဂိုုးရဖိုု႕ အဆံုုးသတ္ခဲ့ေပမယ့္ လည္း Yeovil Town အသင္းရဲ႕ဂိုုးသမား အာတာခရစ္ဆီယပ္ ကာကြယ္နိုု္င္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီေနာက္ Yeovil Town အသင္းမွ ေဂ်ာ္ဒန္ဂရင္း ရဲ႕ ပထမဆံုုး ဂိုုးေပါက္ျခိမ္းေျခာက္မႈအေနနဲ႕ ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္လည္း မန္ခ်က္စတာယူနုုိက္တက္အသင္းဂိုုးသမား ဆာဂ်ီယိုုရိုုမီယိုု ကာကြယ္ နုုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ေထာင့္ကန္ေဘာမွတစ္ဆင့္ရရွိခဲ့တဲ့ Yeovil Town အသင္းရဲ႕ဂိုုးေပါက္ ျခိမ္းေျခာက္မႈကိုုလည္း မန္ခ်က္စတာယူနုုိက္တက္အသင္းမွ ဗစ္တာလင္ဒီေလာ့ဖ္ ကာကြယ္ ရွင္းထုုတ္နုုိင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၁၇)မိနစ္မွာ Yeovil Town အသင္းဟာ အဖြင့္ဂိုုးရလုုနီးပါးအေျခအေနျဖစ္ခဲ့ပါ တယ္။ ဂ်တ္ဂေရး ရဲ႕ ဖရီးကစ္မွတစ္ဆင့္ အိုုမာဆိုု၀န္မီ ေခါင္းတုုိက္ခဲ့ေပမယ့္လည္း မန္ခ်က္စတာယူနိုုက္တက္ဂိုုးသမား ရိုုမီယုုိဆီကိုုသာ တည့္တည့္မတ္မတ္ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၂၆)မိနစ္မွာ ဆန္းခ်က္ဇ္ရဲ႕ ေပးပိုု႕မႈမွတစ္ဆင့္ မက္တြန္မီေန ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ လည္း တစ္ဖက္အသင္းဂိုုးသမားကာကြယ္နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

Alexis Sanchez showed well in his Man United debut. pic.twitter.com/UfRDNxuHPK

Yeovil Town အသင္းမွ ေသာမတ္စ္ဂ်ိမ္းစ္ရဲ႕ ဖရီးကစ္ကန္သြင္းမႈဟာလည္း ေကာင္းမြန္ခဲ့ေပ မယ့္ ဂိုုးသမားရိုုမီယုုိကာကြယ္နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့ အၾကိမ္ၾကိမ္ ထိုုးေဖာက္ တိုုက္စစ္ဆင္ျခင္းခံေနရတဲ့ Yeovil Town အသင္းဟာ မန္ခ်က္စတာယူနိုုက္တက္ အသင္းကိုု အဖြင့္ဂိုုး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရပါတယ္။

ေနာက္ခံလူေတြအမ်ားၾကီးရွိေနတဲ့ၾကားထဲက ရက္ရွ္ဖိုု႕ဒ္က ပင္နယ္တီစည္းထဲထိဆြဲေျပးျပီး ကန္သြင္းကာ အဖြင့္ဂိုုး ရယူေပးခဲ့ပါတယ္။ ပထမပိုုင္းအျပီးမွာေတာ့ မန္ခ်က္စတာယူနိုုက္တက္ အသင္းက (၁)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ ဦးေဆာင္နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုုတိယပိုုင္းျပန္စမွာ မန္ခ်က္စတာယူနုုိက္တက္အသင္းဟာ မာတာရဲ႕ ကန္သြင္းခြင့္တစ္ၾကိမ္ရရွိ ခဲ့ေပမယ့္လည္း ဂိုုးဘားေပၚမွအနည္းငယ္ေက်ာ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ Yeovil Town အသင္းမွ ရိုုင္ယန္ဒစ္ဆင္ ရဲ႕ ဖန္တီးမႈမွ ဆာရစ္ဒ္ခ်္ ဂုုးိရယူဖိုု႕ ၾကိဳးစားခဲ့ရာမွာလည္္း ဂုုိးေပါက္နဲ႕ အေတာ္ေလးလြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

15 – Alexis Sanchez has been directly involved in 15 goals in 15 appearances in the FA Cup (eight goals and seven assists). Impression. pic.twitter.com/pg6IKokbT4

— OptaJoe (@OptaJoe) January 26, 2018