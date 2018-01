ယခုုတစ္ပတ္လာလီဂါပြဲစဥ္မွာ အားျပိဳင္ၾကမယ့္ ဗလင္စီယာနဲ႕ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္

ယေန႕ညမွာေတာ့ လာလီဂါပြဲစဥ္အျဖစ္ ဗလင္စီယာအသင္းနဲ႕ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းတိုု႕ ေတြ႕ဆံုုယွဥ္ျပိဳင္ကစားရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အမွတ္ေပးဇယားရဲ႕ ဒုုတိယေနရာကိုု တက္လွမ္း နိုုင္ဖိုု႕ မွန္းထားတဲ့ ဗလင္စီယာအသင္းနဲ႕ ကိုုပါဒယ္ေရးျပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခဲ့ရတဲ့ ရလဒ္ဆိုုးမွ နုုိင္ပြဲ ျပန္လည္ဆယ္ယူဖိုု႕ ျပင္ဆင္လာမယ့္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းတိုု႕ရဲ႕ အားျပိဳင္မႈကိုု ဒီပြဲစဥ္ မွာပရိသတ္ေတြျမင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဗလင္စီယာ Vs ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုုနွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ (၂၇)ရက္

အခ်ိန္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ည (၉ း၄၅) နာရီ

ကြင္း – Estadio de Mestalla ( ဗလင္စီယာ)

ထိပ္တိုုက္ေတြ႕ဆံုုမႈ

စုုစုုေပါင္းပြဲစဥ္ – (၅၃)ပြဲ

ဗလင္စီယာနိုုင္ – (၁၂)ပြဲ

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္နိုုင္ – (၂၈)ပြဲ

သေရပြဲ – (၁၃)ပြဲ

ေနာက္ဆံုုးေတြ႕ဆံုုမႈ

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္ ၂ – ၂ ဗလင္စီယာ (လာလီဂါ)

ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ကစားသမားမ်ား

ဗလင္စီယာအသင္းမွာေတာ့ တိုုက္စစ္မွဴး ရိုုဒရီဂိုု ၊ ဆန္တီမီနာ ၊ ဆိုုင္မြန္ဇာဇာ အစရွိတဲ့ ကစားသမားေတြဟာ ပံုုမွန္ဂိုုးေတြသြင္းယူေပးေနတဲ့ ကစားသမားေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဗလင္စီယာ အသင္းအတြက္ ျပိဳင္ပြဲအရပ္ရပ္မွာ ဆန္တီမီနာနဲ႕ ဆိုုင္မြန္ဇာဇာ တိုု႕က သြင္းဂုုိး (၁၀)ဂိုုးစီ သြင္းယူေပးထားျပီး ရိုုဒရီဂိုုကေတာ့ (၁၂)ဂိုုး သြင္းယူေပးထားပါတယ္။

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းအတြက္ ဒီပြဲစဥ္မွာ အဓိက ကစားမား စီေရာ္နယ္ဒိုု တစ္ဖက္အသင္း ဂိုုးေပါက္ကိုုျခိမ္းေျခာက္ျပီး ဂိုုးေတြျပန္သြင္းနိုုင္လိမ့္မယ္လိုု႕ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ယခုုနွစ္ရာသီ မွာ စီေရာ္နယ္ဒိုု အေနနဲ႕ လာလီဂါပြဲစဥ္(၁၆)ပြဲမွာ သြင္းဂိုုး (၆)ဂိုုးသာလွ်င္ သြင္းယူေပးထားပါ တယ္။

💪 Today's first-team training session at #RMCity is underway. #HalaMadrid pic.twitter.com/chZYlzyqqc

ေနာက္ဆံုုးပြဲစဥ္ရလဒ္နွင့္ ပြဲၾကိဳေျပာစကား

ဗလင္စီယာအသင္းကေတာ့ ရာသီအစမွာ ရလဒ္ေကာင္းေတြရွိခဲ့ျပီး ယခုုနွစ္ ပထမဆံုုး လာလီဂါရံႈးပြဲ မၾကံဳေသးခင္အထိ (၁၃)ပြဲဆက္ ရံႈးပြဲမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း ဗလင္စီယာ အသငး္အေနနဲ႕ ေနာက္ဆံုုးကစားခဲ့တဲ့ လာလီဂါ(၈)ပြဲမွာ (၃)ပြဲသာလွ်င္ အနိုုင္ရရွိထားျပီး ေနာက္ဆံုုးကစားခဲ့တဲ့ လာလီဂါပြဲစဥ္မွာ လာ့စ္ပဲလ္မက္စ္ အသင္းကိုု (၂)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ပါ တယ္။

ေနာက္ဆံုုးကစားခဲ့တဲ့ ကိုုပါဒယ္ေရးပြဲစဥ္မွာ ဗလင္ဟီယာအသင္းဟာ Alaves အသင္းကိုု ပင္နယ္တီအဆံုုးအျဖတ္နဲ႕ အနုုိင္ရကာ ဆီမီးဖိုုင္နယ္ကိုု တက္လွမ္းနိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကိုုပါဒယ္ေရး ဆီမီးဖိုုင္နယ္ကိုုတက္ေရာက္နုုိင္ခဲ့ျပီးတဲ့ေနာက္မွာ နည္းျပ မာဆယ္လီနိုုက သူတိုု႕ အေနနဲ႕ လာမယ့္ အပတ္ေတြအတြင္း လာလီဂါကိုု ဦးစားေပးမွာမဟုုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါ တယ္။

“ ဒီရက္ပိုုင္းကစားမယ့္ပြဲစဥ္ေတြက လာလီဂါအတြက္အဆံုုးအျဖတ္ျဖစ္မွာမဟုုတ္ပါဘူး။ ဘာလိုု႕ လဲဆိုုေတာ့ ကိုုပါဒယ္ေရး ဖုုိင္နယ္ထိေရာက္ေအာင္ ၾကိဳးစားရပါမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ရွိသမွ် ကစားသမားအားလံုုးရဲ႕အားနဲ႕ အေကာင္းဆံုုးယွဥ္ျပိဳင္သြားပါမယ္။ ” လိုု႕ နည္းျပ မာဆယ္လီနိုုက ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

How excited are you for tomorrow's game at #Mestalla 🏟️ against @realmadriden?

Our captain @DaniParejo says the fans will have a big part to play… 👏

🎥➡️ https://t.co/cZlgytTIxZ pic.twitter.com/0pYdNvPhxY

— Valencia CF English (@valenciacf_en) January 26, 2018