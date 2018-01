ကာရီလိုုကိုု ကလပ္စံခ်ိန္တင္ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးနဲ႕ ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းေခၚယူခဲ့

ပရီးမီးယားလိဂ္ အမွတ္ေပးဇယားေအာက္ေျခမွာ ရုုန္းကန္ေနရတဲ့ ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္း ဟာ တိုုက္စစ္ပိုုင္းအားျဖည့္မႈတစ္ခုုအျဖစ္ မိုုနာကိုုအသင္းရဲ႕ အာဂ်င္တီးနားနိုုင္ငံသားတုုိက္စစ္ မွဴး ဂြီဒိုုကာရီလိုု ကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္ (၁၉ )သန္းနဲ႕ ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။

ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းဟာ ယခုုနွစ္ရာသီမွာ ဂိုုးရဖိုု႕အတြက္ ရုုန္းကန္မႈေတြရွိေနခဲ့ျပီး အသင္းရဲ႕ ဂိုုးအမ်ားဆံုုးသြင္းယူထားတဲ့ ခ်ာလီေအာ္စတင္ ဒဏ္ရာရေနသလိုု က်န္တဲ့ တုုိက္စစ္ မွဴးေတြျဖစ္တဲ့ ရွိန္းေလာင္း နဲ႕ ဂါဘီယာဒီနီ တိုု႕ဟာလည္း ထင္သေလာက္ ေျခစြမ္းမျပနိုုင္ပါဘူး။

ေနာက္ခံလူ ဗန္ဒစ္ ကိုု လီဗာပူးလ္အသင္းဆီ ေရာင္းခ်ရာမွာ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္(၇၅) သန္းရရွိခဲ့ျပီး အဆိုုပါ ေငြေၾကးထဲမွအခ်ိဳ႕ကိုု အသံုုးျပဳကာ ကာလီလိုုကိုု မိုုနာကိုုအသင္းထံမွ ကလပ္စံခ်ိန္တင္ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးနဲ႕ ေခၚယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

