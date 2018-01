ဇီးဒန္းရဲ႕အနာဂတ္ကိုုအဆံုုးအျဖတ္ေပးမယ့္ ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းရဲ႕ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ရံႈးထြက္ အဆင့္ပြဲစဥ္

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာ ယခုုနွစ္ရဲ႕ Copa del Rey ျပိဳင္ပြဲကေန ထြက္ခြာခဲ့ရျပီးေနာက္ နည္းျပဇီဒန္းအတြက္ ခ်န္ပီယံလိဂ္ ရံႈးထြက္အဆင့့္ပြဲစဥ္မွာ ဖိအားေတြျမင့္တက္လာေစခဲ့ပါ တယ္။

ရီးယဲလ္မက္ဒရစ္အသင္းဟာ Copa del Rey ျပိဳင္ပြဲရဲ႕ ဆီမီးဖိုုင္နယ္ ပထမအေက်ာ့မွာ Leganes အသင္းကိုု (၁)ဂုုိး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အနိုုင္ရရွိခဲ့ေပမယ့္လည္း ဒုုတိယအေက်ာ့မွာေတာ့ (၂) ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခ့ဲပါတယ္။ (၂)ေက်ာ့ေပါင္းရလဒ္ တစ္ဖက္(၂)ဂိုုးစီသေရက်ခဲ့ေပမယ့္လည္း အေ၀းဂိုုးစည္းမ်ဥ္းအရ ျပိဳင္ပြဲမွထြက္ခြာခဲ့ရတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

နည္းျပဇီဒန္းကေျပာၾကားရာမွာ – “ ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ့္မွာတာ၀န္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒ ီအေျခအေနရဲ႕ အေျဖကိုုရွာရပါမယ္။ ထြက္သြားတဲ့ ကစားသမားေတြကိုုလည္း အျပစ္ မတင္ခ်င္ပါဘူး။ တျခားကစားသမားေတြက်န္ပါေသးတယ္။ ပထမပိုုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ အေကာင္းဆံုုးမကစားနိုုင္ခဲ့ပါဘူး။ အရိုုးရွင္းဆံုုးစဥ္းစားရင္ေတာ့ ျပိဳင္ဘက္အသင္းက ပြဲကိုု အေကာင္းဆံုုးကစားနုုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔မကစားနိုုင္ပါဘူး။ ဒါဟာ ကၽြန္ေတာ့္အတြက္ ရံႈးနိမ့္မႈျဖစ္လိုု႕ ကၽြန္ေတာ့္မွာတာ၀န္ရွိပါတယ္။ ရလဒ္အတြက္ စိတ္ပ်က္ရျပီး နားမလည္နိုုင္ ေအာင္ျဖစ္ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခုုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ဒီအေျခအေနေတြကိုုဘယ္လိုု ေျပာငး္လဲ ရမလဲ နားလည္သင့္ပါျပီ။ ကၽြန္ေတာ္အမွားေတြမ်ားခဲ့ပါတယ္။ ကစားသမားေတြ ကိုု စိတ္မပ်က္ပါဘူး။ ကိုုယ့္ကုုိယ္ကိုုပဲစိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ကစားသမားေတြ အရမ္းၾကီး ေျခစြမ္းမျပနိုုင္ဘူးဆိုုရင္ေတာင္ အေကာင္းဆံုုးၾကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ သူတိုု႕မွာလည္း လိုုအပ္ခ်က္ ေတြရွိေကာင္းရွိေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ့္မွာသာတာ၀န္အရွိဆံုုးပါ။ ”လိုု႕ဆိုုပါတယ္။

