ၾသစေတးလ်အသင္းရဲ႕နည္းျပျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ဘာ့တ္ဗန္မာ၀စ္

နယ္သာလန္နိုုင္ငံသား ဘာ့တ္ဗန္မာ၀စ္ ဟာ လာမယ့္ ၂၀၁၈ ရုုရွားကမၻာ့ဖလားျပိဳင္ပြဲ အတြက္ ၾသစေတးလ်လက္ေရြးစင္အသင္းရဲ႕နည္းျပ အျဖစ္ခန္႕အပ္ျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

ၾသစေတးလ်အသင္းရဲ႕နည္းျပေဟာင္းျဖစ္သူ ပိုုစတက္ဂလူ ဟာ နိုု၀င္ဘာလတြင္းက ၾသစေတးလ် အသင္းကိုု ကမၻာ့ဖလား၀င္ခြင့္ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုုင္ခဲ့အျပီးမွာ နည္းျပ ရာထူး ကေနနုုတ္ထြက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ၾသစေတးလ်အသင္းအတြက္ ကမၻာ့ဖလားမွာ လိုုအပ္ေနတဲ့ နည္းျပရာထူးေနရာအတြက္ ဘာ့တ္ဗန္မာ၀စ္ဟာ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုုးျဖစ္ေၾကာင္း ၾသစေတးလ်ေဘာလံုုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ယေန႕မွာ ထုုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

BREAKING | The Caltex @Socceroos are delighted to announce the appointment of Bert Van Marwijk as our new Head Coach. #GoSocceroos. https://t.co/o4ufIs40WM pic.twitter.com/h7byLo2WGR

— Caltex Socceroos (@Socceroos) January 25, 2018