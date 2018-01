ခ်ယ္ဆီးအသင္းကိုုအနိုုင္ယူျပီး EFL Cup ဗိုုလ္လုုပြဲကိုုတက္ေရာက္နုိင္ခဲ့တဲ့ အာဆင္နယ္အသင္း

အာဆင္နယ္အသင္းဟာ မေန႕က ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့တဲ့ EFL Cup ဆီမီးဖိုုင္နယ္ ဒုုတိယအေက်ာ့ ပြဲစဥ္မွာ ျမိဳ႕ခံျပိဳင္ဘက္ ခ်ယ္ဆီးအသင္းကိုု (၂)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕ အနိုုင္ရရွိခဲ့ျပီး ဗိုုလ္လုုပြဲဆီကိုု တက္လွမ္းနိုုင္ခဲ့ ပါတယ္။

ျမိဳ႕ခံျပိဳင္ဘက္အသင္း(၂)သင္းကစားတဲ့ပြဲစဥ္ျဖစ္သလိုု ဆီမီးဖိုုင္နယ္အဆံုုးအျဖတ္ပြဲစဥ္လည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပြဲစကတည္းက လ်င္ျမန္တဲ့ အျပန္အလွန္ကစားပံုုေတြနဲ႕ ပြဲဟာၾကည့္ေကာင္း ခဲ့ပါတယ္။ ပြဲအစ (၄)မိနစ္အေက်ာ္မွာပဲ အမွတ္မထင္ရရွိလာတဲ့အခြင့္အေရးမွတစ္ဆင့္ ပက္ဒရိုု ေခါင္းတိုုက္ဂိုုးသြင္းယူခဲ့ေပမယ့္ စည္းၾကပ္ဒိုုင္ကေတာ့ လူကၽြံေဘာအျဖစ္သာ သတ္ မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ပြဲကစားခ်ိန္(၇)မိနစ္မွာေတာ့ ခ်ယ္ဆီးအသင္းက အဖြင့္ဂိုုးရရွိခဲ့ပါတယ္။ ပက္ဒရိုုရဲ႕ အနီးကပ္ဖန္တီးေပးပိုု႕မႈမွတစ္ဆင့္ ဟာဇက္က ဂိုုးသမားရဲ႕ ညာဘက္ေထာင့္ကိုု ကန္သြင္းျပီး အဖြင့္ဂိုုးရယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

မိိနစ္ပိုုင္းအၾကာမွာပဲ အာဆင္နယ္အသင္းဟာ အခြင့္အေရးတစ္ၾကိမ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အီ၀ိုုဘီ ရဲ႕ ဖန္တီးေပးမႈကုုိ ဂ်က္၀ီရိႈင္းယား ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္လည္း ဂိုုးသမားကာဘယ္လာရိုု ကာကြယ္ နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

🎶 We’re the famous Arsenal and we’re going BACK to Wembley 🎶

ပြဲကစားခ်ိန္ (၁၁)မိနစ္မွာ ေထာင့္ကန္ေဘာမွတစ္ဆင့္ နာခ်ိဳမြန္ရီယယ္ရဲ႕ ေခါင္းတိုုက္ဂုုိးသြင္း ယူမႈဟာ ခ်ယ္ဆီးအသင္းကစားသမားနဲ႕ထိျပီး လမ္းေၾကာင္းေျပာင္း ဂိုုး၀င္ခဲ့တာေၾကာင့္ အာဆင္နယ္အသင္း ေခ်ပဂိုုးရရွိခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္ မိနစ္(၂၀)မွာ ဟာဇက္ရဲ႕ ဖန္တီးေပးမႈမွတစ္ဆင့္ ၀ီလ်ံဂိုုးသြင္းယူခ့ဲေပမယ့္လည္း သူ႕ရဲ႕ ကန္ခ်က္ဟာ ဂိုုးေပါက္နဲ႕ အေတာ္ေလးလြဲေခ်ာ္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၃၃)မိနစ္မွာရရွိခဲ့တဲ့ ဇာခါရဲ႕ကန္ခ်က္ဟာ ေကာင္းမြန္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ဂိုုးဘားေပၚမွ အနည္းငယ္ကပ္လြဲခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္(၄)မိနစ္အၾကာမွာ ေထာင့္ကန္ေဘာမွတစ္ဆင့္ ရူဒီဂါ ေခါင္းတိုုက္ခဲ့ေပမယ့္ အာဆင္နယ္ဂိုုးသမား ေအာ္စပီနာ ကာကြယ္နိုုင္ခ့ဲျပန္ပါတယ္။

ပြဲကစားခ်ိန္(၃၉ )မိနစ္မွာ အိုုေဇးလ္ရဲ႕ ဖရီးကစ္ကန္သြင္းမႈကိုု မြန္ရီယယ္ ေခါင္းတိုုက္ အဆံုုးသတ္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ဂိုုးအျဖစ္မေျပာင္းလဲနိုုင္ခဲ့ပါဘူး။

ပထမပိုုင္းပြဲျပီးခါနီးမွာ ၀ီရိႈင္းယားရဲ႕ ဖန္တီးမႈမွတစ္ဆင့္ အိုုေဇးလ္ အဆံုုးသတ္ခဲ့ေပမယ့္ လည္း ဂိုုးေပါက္နဲ႕ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။

When you can't wait until you get home to watch your match-winning goal…

Luckily for Granit, we've got a big screen for that 😂 pic.twitter.com/sYKuVqd67a

— Arsenal FC (@Arsenal) January 24, 2018