ဆန္းခ်က္ အသင္းေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ ဘယ္တုုန္းကမွ မေျပာဆိုခဲ့ေၾကာင္း အြန္နရီ ေျပာၾကား

အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ ဂႏၱ၀င္တိုက္စစ္မွဴး အြန္နရီက ဆန္းခ်က္ကို မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ တိုက္တြန္းခဲ့တယ္ဆိုတဲ့ သတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းကေန မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ၿပီး ေနာက္ဆန္းခ်က္ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့ ေက်းဇူးတင္စကားထဲမွာ အြန္နရီနဲ႔ အသင္း မေျပာင္းေရႊ႕ခင္ စကားေျပာဆိုခဲ့တယ္ဆိုၿပီး သြယ္၀ိုက္ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

I want to clarify that Henry never told me to leave the club, it was a personal decision … he LOVES the club and someday it would be nice to see him as the arsenal coach because he loves the club …

— Alexis Sánchez (@Alexis_Sanchez) January 24, 2018