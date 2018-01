ကစားသမား အေျပာင္းအေရႊ႕တြင္ ေပးေခ်ေနရသည့္ ေအးဂ်င့္ခကို ထိန္းခ်ဳပ္သြား ရန္စီစဥ္ေနတဲ့ ဥေရာပ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

ဥေရာပ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ယူအီးအက္ဖ္ေအအေနနဲ႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ေဘာလံုး မဟာဗ်ဴဟာအဖြဲ႕ (PSFG) အစည္းအေ၀းမွာ လက္ရွိ ကစားသမား အေျပာင္းအေရႊ႕ေတြမွာ ေပးေခ်ေနရတဲ့ ေအးဂ်င့္ခ ေတြကို ထိန္းခ်ဳပ္သြားဖို႔ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ဒီအစည္းအေ၀းကိုေတာ့ ဆြဇ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ယြန္ၿမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးထိန္းခ်ဳပ္သြားမယ့္ ကိစၥကို ပထမဆံုး အႀကိမ္ေဆြးေႏြးမႈအျဖစ္ ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းကေန ဆန္းခ်က္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့တဲ့ အေျပာင္းအေရႊကအၿပီးမွာေတာ့ အဓိက ေဆြးေႏြးရမယ့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။`

ဆန္းခ်က္ရဲ႕ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အေျပာင္းအေရႊ႕မွာ ေအးဂ်င့္ျဖစ္သူ ဖာနန္ဒို ဖယ္လီဆီဗစ္အေနနဲ႔ ေပါင္ ၁၅ သန္းရရွိခဲ့တယ္လို႔ သတင္းေတြက ေဖာ္ျပပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ရာသီမွာ ပရီးမီးယားလိဂ္ အသင္းေတြအေနနဲ႔ ကစားသမား ေခၚယူမႈေတြမွာ ေအးဂ်င့္ခအသံုးစရိတ္ စုစုေပါင္းက ေပါင္ သန္း၂၂၀ ထိရွိခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ေတြကထက္ ၃၈ ရာခိုင္ႏႈန္း ထိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။

မန္စီးတီးအသင္းအေနနဲ႔ ဂိုးသမား အီဒါဆင္ကုိ ေခၚယူခဲ့ရာမွာလည္း နာမည္ေက်ာ္ ေအးဂ်င့္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ေဂ်ာ့မန္းဒက္ကို ေပါင္ ၇ သန္းေပးေခ်ခဲ့ပါ တယ္။ မန္ခ်က္စတာယူႏိုက္တက္အသင္းကို ေပါ့ဘာေပါင္ ၈၉ သန္းနဲ႔ ေျပာင္းေရႊ႕ ခဲ့စဥ္ကလည္း ေအးဂ်င့္ျဖစ္သူ ရိုင္အိုလာ ေပါင္ ၂၄ သန္းထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

Agents paid an average of 12.6% of transfer fees per the UEFA benchmark report #Sportsbiz pic.twitter.com/FbOoZXmUQ0

— PriceOfFootball (@KieranMaguire) January 17, 2018