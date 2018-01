ဆြမ္ဆီးအသင္းကိုုရံႈးနိမ့္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ ျပစ္တင္ေျပာၾကား

လီဗာပူးလ္အသင္းနည္းျပ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က အမွတ္ေပးဇယားေအာက္ဆံုုးမွ ဆြမ္ဆီး အသင္းကိုု (၁)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့အေပၚကိုု ေဒါသတၾကီးန႕ဲ ျပစ္တင္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

အယ္လ္ဖီေမာ္ဆင္ရဲ႕ မိနစ္(၄၀)မွာသြင္းယူခဲ့တဲ့ တစ္လံုုးတည္းေသာအနိုုင္ဂိုုးဟာ အမွတ္ေပး ဇယားေအာက္ဆံုုးမွာ ရုုန္းကန္ေနရတဲ့ ဆြမ္ဆီးအသင္းအတြက္ အသက္ရွဴေခ်ာင္ေစခဲ့ေပ မယ့္ လီဗာပူးလ္နည္းျပ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ အတြက္ေတာ့ အၾကီးအက်ယ္စိတ္ပ်က္ေစခဲ့ပါတယ္။

ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္ကေျပာၾကားရာမွာ – “ ပထမပိုုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ကစားခဲ့တဲ့ ကစားပံုုက လိုုခ်င္တဲ့ ပံုုစံကိုု မေရာက္ခဲ့ပါဘူး။ အခြင့္အေရးေတြရခဲ့ေပမယ့္ အသံုုးမခ်နိုုင္ခဲ့ပါ ဘူး။ ဒီအတြက္ ကၽြန္ေတာ္ အၾကီးအက်ယ္စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ ပြဲရဲ႕ ရလဒ္ထက္ အသင္းရဲ႕ ကစားပံုုကိုု ပိုုျပီး စိတ္ပ်က္မိပါတယ္။ ပြဲရလဒ္ဆိုုတာ တကယ္ေတာ့ ေျခစြမ္းရဲ႕ ရလဒ္လိုု႕ ေျပာလိုု႕ရ ပါတယ္။ ဒီညမွာ အထူးသျဖင့္ ပထမပိုုင္းကစားပံုုက တကယ့္ကိုု ဆိုုးရြားပါတယ္။ တစ္ဘက္ အသင္းရဲ႕ တိုုက္စစ္ကိုု ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ မဟန္႕တားနိုုင္ခဲ့ပါဘူး။ သူတိုု႕ကိုုဟန္႕တားဖိုု႕ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ပံုုစံမွန္ကိုု မထိန္းနိုုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဆြမ္ဆီးအသင္းကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ကိုု နုုိင္ဖိုု႕ ဘယ္လိုုကစားရ မယ္ဆိုုတာ ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ ” လိုု႕ ဆိုုပါတယ္။

လီဗာပူးလ္အေနနဲ႕ယခုုလိုု ရံႈးနိမ့္ခဲ့ျခင္းဟာ ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္က အမွတ္ေပးဇယားထိပ္ဆံုုးမွ မန္ခ်က္စတာစီးတီးအသင္းကိုု အနိုုင္ရခဲ့ျခင္းအေပၚ ယံုုၾကည္မႈ လြန္ကဲျခင္းေၾကာင့္ မဟုုတ္ ေၾကာင္း ဆိုုပါတယ္။

“ ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္ ပြဲစဥ္က လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္၀က္ကပြဲစဥ္လိုုပဲ ကၽြန္ေတာ္ ခံစားရပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ အပတ္က ပြဲကိုု ကၽြန္ေတာ္စိတ္မ၀င္စားပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ၾကိဳးစားမႈေတြ အရာမေရာက္ျဖစ္ခဲ့ လိုု႕ စိတ္ပ်က္ရပါတယ္။ ဒီကေနသင္ခန္းစာေတြယူရပါမယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့အပတ္ေတြတုုန္းက အသင္းသားေတြ အေကာင္းဆံုုးလုုပ္နုုိင္ခဲ့ေပမယ့္ ဒီေန႕ပြဲစဥ္မွာ ေတာ့ မစြမ္းေဆာင္နိုုင္ခဲ့ပါဘူး။ ဒီအတြက္ဆိုုးဆိုုး၀ါး၀ါးခံစားရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ပထမပိုုင္းမွာ ဂိုုးေပးခဲ့ရတာေၾကာင့္သာ မကဘဲ ေျခစြမ္းကိုု မထိန္းနိုု္င္လိုု႕ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ ရလဒ္ကိုု ေျပာင္းနိုုင္ဖိုု႕ ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ ဒါကျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။ ပြဲျပီးဆံုုးခါနီးမွာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ အခြင့္အေရးတခ်ိဳ႕ရခဲ့ ေပမယ့္ ဂိုုးမသြင္းနိုုင္ခဲ့ပါဘူး။ သေရတစ္မွတ္ရရင္ေတာင္ ေက်နပ္စရာျဖစ္ေပမယ့္ ပိုုေကာင္း ေအာင္မလုုပ္နိုုင္ခဲ့ပါဘူး။ ” လိုု႕ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က ေျပာပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ဂ်ာဂန္ကေလာ့ပ္က သူ႕ကိုု ေအာ္ဟစ္ေလွာင္ေျပာင္ခဲ့တဲ့ ပရိသတ္တစ္ဦးနဲ႕ အနည္းငယ္ ျပႆနာျဖစ္ခဲ့ျခင္းအတြက္လည္း ျပန္လည္ေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္။

Klopp arguing with a Swansea fan behind the Liverpool dug-out as Fabianski tips Salah free-kick over bar

— Chris Wathan (@ChrisWathan) January 22, 2018