အသင္းနဲ႔ စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ဒီဘရိုင္း

ယခုႏွစ္ရာသီမွာ မန္စီးတီးအသင္းတြက္ ေျခစြမ္းျပသေနတဲ့ ဒီဘရိုင္းဟာ အသင္းနဲ႔အတူ ၂၀၂၃ ခုႏွစ္ထိ ဆက္ရွိေနမယ့္ စာခ်ဳပ္သစ္တစ္ရပ္ကို ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ပါတယ္။

မန္စီးတီးအသင္းကို ေရာက္ရွိခဲ့ခ်ိန္တည္းက အသင္းရဲ႕ အဓိကကစားသမားတစ္ဦးအျဖစ္ ပြဲထြက္ခြင့္ ရရွိေနခဲ့တဲ့ ဒီဘရိုင္းဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္ပတ္က လီဗာပူးလ္ အသင္းကို ၄ ဂိုး ၃ ဂိုးနဲ႔ ရံႈးနိမ့္ခဲ့တဲ့ ရလဒ္ မတိုင္ခင္အထိ အသင္းနဲ႔အတူ ၂၂ ပြဲဆက္ ရံႈးပြဲမရွိ စံခ်ိန္ကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ယခုႏွစ္ရာသီမွာေတာ့ အသင္းအတြက္ ၿပိဳင္ပြဲစံု ၂၄ ပြဲကစားထားခဲ့ၿပီး သြင္းဂိုး ၆ ဂိုး သြင္းယူႏိုင္ခဲ့တာ ဂိုးဖန္တီးမႈ စာရင္းမွာေတာ့ အသင္းေဖာ္ ဆာေနးနဲ႔အတူ ၁၀ ဂိုးနဲ႔ ထိပ္ဆံုးစာရင္းမွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္။

Here to win titles! #KDB2023 pic.twitter.com/P6iRaAz2fz

မန္စီးတီးအသင္းဟာ ေဒးဗစ္ေဆးလ္ဗား ၊ ေအာ္တာမန္ဒီ နဲ႔ ဖာနန္ဒင္ညိဳတို႔ကို လည္းစာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီဘရိုင္းကေတာ့ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေနာက္ဆံုးစာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကစားသမားျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။

“အသင္းနဲ႔ စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေပ်ာ္ရႊင္ရပါတယ္။ အသင္းမွာပဲ ဆက္ရွိေနဖို႔အတြက္ အလိုရွိတယ္လို႔ ယခင္ကလည္း ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ မန္စီးတီး အသင္းကို စေရာက္တည္းက ကိုယ့္အိမ္ျပန္ေရာက္ခဲ့သလိုပါပဲ။ အေကာင္းဆံုး ကစားပံုနဲ႔ ႏိုင္ပြဲေတြ ရယူထားႏိုင္ခဲ့တဲ့ အသင္းရဲ႕အေျခအေနေတြေၾကာင့္ လာမယ့္ ႏွစ္ေတြမွာ ဘယ္လိုမ်ိဳးေအာင္ျမင္မႈေတြ ရယူႏိုင္မလည္းဆိုၿပီး စိတ္လႈပ္ရွား ေနပါတယ္။” ဆိုၿပီး ဒီဘီရီုင္းက စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ ခံစားခ်က္ကို အသင္းရဲ႕ ၀ဘ္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

GET EXCITED! 😝@DeBruyneKev has today signed a new contract at the Club!

INFO ▶️ https://t.co/NGc7Vqh62x #mancity pic.twitter.com/bj1YuseMgG

— Manchester City (@ManCity) January 22, 2018