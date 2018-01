အၿပီးသတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္တဲ့ ဆန္းခ်က္ နဲ႔ မစ္ခီတာရန္ရဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕

အာဆင္နယ္အသင္း နဲ႔ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ အသင္းတို႔ ကစားသမား အေျပာင္းအလဲျပဳပ္ခဲ့တဲ့ ဆန္းခ်က္နဲ႔ မစ္ခီတာရန္တို႔ရဲ႕ အေျပာင္းအေရႊ႕ အၿပီးသတ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီလို႔ သက္ဆိုင္ရာအသင္းေတြက တနလၤာေန႔မွာ ေၾကျငာခဲ့ ပါတယ္။

ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းမွာ ေဆးစစ္မႈေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာ အေျပာင္းအေရႊ႕ေတြကို အဆံုးသတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဆန္းခ်က္ကေတာ့ အာဆင္နယ္အသင္း နဲ႔ ခ်ဳပ္ဆိုထားတဲ့ စာခ်ဳပ္သက္တမ္း ၆ လသာ က်န္ရွိေတာ့ခ်ိန္မွာ မန္စီးတီးအသင္းနဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီးအသင္းတို႔ကလည္း ေခၚယူဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့ပါတယ္။

🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7 … #GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4

ေနာက္ဆံုးမွာ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းက လက္ဦးမႈ ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဆန္းခ်က္ကို အသင္းထံ ၄ ႏွစ္ခြဲစာခ်ဳပ္နဲ႔ ေခၚယူခဲ့ပါတယ္။

“ကမာၻ႔အႀကီးက်ယ္ဆံုး ကလပ္အသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ရင္ခုန္မိပါတယ္။”

“အာဆင္နယ္အသင္းမွာ ၃ ႏွစ္ခြဲ ကစားခဲ့တဲ့အခ်ိန္တြင္းမွာ အသင္းပရိသတ္္ေတြနဲ႔လည္း အေကာင္းဆံုး အမွတ္တရေတြ ကို အံ့အားသင့္ဖြယ္ ပိုင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။”

“သမိုင္းေၾကာင္းေကာင္းတဲ့ အိုးထရတ္ဖို႔ဒ္ ကြင္းအတြင္း နည္းျပေမာ္ရင္ညိဳနဲ႔ လက္တြဲကစားရမယ့္ အခြင့္အေရးကိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ျငင္းပယ္ႏိုင္စြမ္း မရွိခဲ့ပါဘူး။”

“မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္အသင္းရဲ႕ ပြဲထြက္လူစာရင္းမွာ ပထမဆံုးကစားရမယ့္ခ်ီလီႏိုင္ငံသား ျဖစ္ရတဲ့အတြက္ ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ တစ္ကမာၻလံုးမွာ ရွိတဲ့ မန္ခ်က္စတာ ယူႏိုက္တက္ ပရိသတ္ ေတြကို ကၽြန္ေတာ့္ကို အသင္းက ဘာလို႔ေခၚခ်င္တာလည္း ဆိုတဲ့အေၾကာင္း သက္ေသျပသြားမွာပါ”ဆိုၿပီး ဆန္းခ်က္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

နည္းျပေမာ္ရင္ညိဳကေတာ့ “ဆန္းခ်က္က ကမာၻ႔အေကာင္းဆံုး တိုက္စစ္မွဴးေတြ ထဲကတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး အသင္းရဲ႕ ငယ္ရြယ္တဲ့ တိုက္စစ္စုဖြဲ႕မႈကို ျပည့္စံုေစမယ့္သူပါ။”

Hello, Is That @Alexis_Sanchez ?😳🔥 Welcome To @ManUtd 🔴 I Knew You Wanted To Come Milly Rock With The Mandem 🕺🏼👀 #manchesterunited #JLingz pic.twitter.com/n7qJk73QhW

— Jesse Lingard (@JesseLingard) January 22, 2018