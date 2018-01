ရီးရဲလ္ဘတ္တစ္ကို ၅ ဂိုးသြင္းယူၿပီး ဂိုးျပတ္ႏိုင္ပြဲဆက္ခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ

လာလီဂါ အမွတ္ေပးဇယားကို ဦးေဆာင္ေနခဲ့တဲ့ ဘာစီလိုနာ အသင္းဟာ ရီးရဲလ္ဘတ္တစ္အသင္းကို ဒုတိယပိုင္း သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ အႏိုင္ရယူၿပီး အမွတ္ေပး ဇယားကုိ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။

ရီးရဲလ္ဘတ္တစ္ ၀ – ၅ ဘာစီလိုနာ

ပထမပိုင္းမွာ ဘာစီလိုနာအသင္း တိုက္စစ္ ဂိုးကန္သြင္းခြင့္ တစ္ႀကိမ္သာ ရရွိခဲ့တဲ့အထိ ဘတ္တစ္အသင္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယပိုင္း ပြဲကစားခ်ိန္မွာ ရာကီတစ္ရဲ႕ ဦးေဆာင္ဂိုး ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီးတဲ့ေနာက္မွာေတာ့ မက္ဆီ နဲ႔ ဆြာရက္ဇ္တို႔ ရဲ႕ သြင္းဂိုးေတြကို ဆက္တိုက္ခြင့္ျပဳခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

Full Report

ဒီပြဲစဥ္မွာ ဘတ္တစ္အသင္း အေကာင္းဆံုး တံု႔ျပန္ကစားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဘာစီလိုနာ အသင္းကို ပထမပိုင္းမွာ ဂိုးမေပးရေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ပြဲအစ ၃ မိနစ္မွာပဲ ေယာ္ဒီအယ္လ္ဘာရဲ႕ အမွားကေန ဘက္တစ္အသင္း ကစား သမား အန္ဒရက္စ္ ဂြါရာဒို ေဘာလံုးရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉ ကိုက္အကြာက ကန္သြင္းခ်က္က ညာဘက္ဂိုးတိုင္ကို ထိၿပီးထြက္သြားခဲ့ရပါတယ္။

၁၁ မိနစ္မွာေတာ့ တန္ျပန္တိုက္စစ္ကေန ဘက္တစ္အသင္း တိုက္စစ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ေယာ္ကြင္း ေျမမက်ကန္သြင္းခဲ့ရမွာ ဂိုးေပါက္နဲ႔ လြဲေခ်ာ္ခဲ့ၿပီး ေနာက္မွာေတာ့ ဘာစီလိုနာအသင္း ေဘာလံုးပိုင္ဆိုင္မႈ ျပန္လည္ရယူႏိုင္ဖို႔ ျပင္ဆင္လာခဲ့ပါတယ္။

မိနစ္ ၂၀ ေက်ာ္လာခ်ိန္မွာေတာ့ ဘာစီလိုနာအသင္း ပထမဆံုး အခြင့္အေရးရရွိ ခဲ့ၿပီး ဆြာရက္ဇ္ ဘက္တစ္အသင္း ဂိုးဧရိယာထဲ ေဘာလံုးေပးပို႔ခဲ့ၿပီး ဆာဂ်ီယို ေရာဘတ္တို ပိတ္သြင္းခဲ့ရာမွာေတာ့ ဂိုးေပါက္နဲ႔လြဲေခ်ာ္သြားခဲ့ပါတယ္။

မိနစ္ ၃၀ နားနီးကပ္လာခ်ိန္မွ ဘာစီလိုနာအသင္း ဘတ္တစ္အသင္းဘက္ကို ပထမဆံုး ဂိုးေပါက္တည့္ခဲ့တယ္ဆိုရမွာျဖစ္ၿပီး ရာကီတစ္ရဲ႕ ကန္သြင္းခ်က္ကို ဂိုးသမား အဒန္ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ တန္ျပန္တိုက္စစ္ကေန ဆြာရက္ဇ္ ေဘာလံုးရယူခဲ့ၿပီး မက္ဆီထံေပးပို႔ခဲ့ရာမွာလည္း မက္ဆီရဲ႕ ကန္သြင္းခ်က္ ဂိုးေဘးက ထြက္သြားၿပီး ဦးေဆာင္ဂိုးနဲ႔ ေ၀းကြာခဲ့ပါတယ္။

ပထမၿပီးဆံုးခါနီးမွာ ဘတ္တစ္အသင္းရဲ႕ကန္သြင္းခ်က္ကို ဘာစီလိုနာ ဂိုးသမား တာစတီဂ်န္ ကာကြယ္ခဲ့သလို ဘတ္စကြတ္ရဲ႕ကန္သြင္းခ်က္ကိုလည္း အဒန္ ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒုတိယပိုင္း ျပန္လည္စတင္ခ်ိန္မွာလည္း ဘတ္တစ္အသင္းကပဲ စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းကို ဆက္လက္ၿပသဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ၿပီး ၅၇ မိနစ္မွာ ဘာစီလိုနာ ဂိုးေပါက္ကို ကန္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ ဂိုးသမား တာစတီဂ်န္ ကာကြယ္ခဲ့ပါတယ္။ ၅၉ မိနစ္အေရာက္မွာေတာ့ ဘာစီလိုနာအသင္း ဘတ္တစ္အသင္းကို ဦးေဆာင္ဂိုးသြင္း ယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဆြာရက္ဇ္ရဲ႕ ဂိုးဧရိယာထဲ့ ဆြဲေျပးရာမွ ေနာက္ကလိုက္ပါလာခဲ့တဲ့ ရာကီတစ္ကို ျပန္လည္ေပးပို႔ခဲ့ရာမွာ ရာကီတစ္ ဂိုးဧရိယာထိပ္ကေနကန္သြင္းၿပီး ဦးေဆာင္ဂိုး အျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ ၅ မိနစ္အၾကာမွာေတာ့ ဘာစီလိုနာအသင္း ဒုတိယ ဦးေဆာင္ဂိုး ရရွိခဲ့ၿပီး ဘတ္စကြတ္ ကြင္းလယ္ကေန ေဘာလံုးရယူၿပီး ဂိုးဧရိယာထဲ ေပးပို႔ခဲ့ရာမွ မက္ဆီ ၁၄ ကိုက္ အကြာကေန ဂိုးေပါက္ထဲ ကန္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ၆၉ မိနစ္မွာေတာ့ ဘာစီလိုနာအသင္းတြက္ တတိယ ဂိုးကို ရာကီတစ္ရဲ႕ တိက်တဲ့ ေပးပို႔မႈကေန ဆြာရက္ ေျမမက်ကန္သြင္းၿပီး ရယူႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

