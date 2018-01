၀က္ဖိုု႕ဒ္အသင္းရဲ႕ နည္းျပျဖစ္လာခဲ့တဲ့ ဂ်ာဗီဂေရစီယာ

၀က္ဖိုု႕ဒ္အသင္းဟာ နည္းျပေဟာင္း မားကိုု႕စ္ေဆးလ္ဗားကုုိ နည္းျပအျဖစ္မွထုုတ္ပယ္ျပီး နာရီပိုုင္း အၾကာမွာပဲ ရုုရွားကလပ္ ရူဘင္ကာဇန္ အသင္းရဲ႕နည္းျပေဟာင္း ဂ်ာဗီဂေရစီယာ ကိုု နည္းျပသစ္အျဖစ္ ခန္႕အပ္ခဲ့ပါတယ္။

အသက္ (၄၇)နွစ္ရွိျပီျဖစ္တဲ့ ဂေရစီယာ ဟာ ၀က္ဖိုု႕ဒ္အသင္းနဲ႕ တစ္နွစ္ခြဲသက္တမ္းရွိတဲ့ စာခ်ဳပ္ နဲ႕ နည္းျပအျဖစ္ တာ၀န္ယူခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ရီးယဲလ္ဆိုုစီဒက္အသင္းနဲ႕ ဗီလာရီးယဲလ္အသင္းရဲ႕ ကစားသမားေဟာင္းလည္းျဖစ္ခဲ့ဘူး တဲ့ ဂေရစီယာ ဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ရာသီက ရူဘင္ကာဇန္ အသင္းကိုု ရုုရွားပရီးမီးယားလိဂ္မွာ ရာသီ ကုုန္ အမွတ္ေပးဇယား အဆင့္(၉ )ေနရာ ရပ္တည္နိုုင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးနိုင္ခဲ့ပါတယ္။

သတင္းေတြမွာ ဂေရစီယာအေနနဲ႕ ၀က္ဖိုု႕ဒ္ အသင္းရဲ႕ နည္းျပအျဖစ္ အသင္းရဲ႕ အဖြဲ႕၀င္ေတြနဲ႕ အတူ ဒီေန႕မွာ စျပီး တာ၀န္ယူကိုုင္တြယ္မွာျဖစ္တယ္လိုု႕ ေဖာ္ျပေနၾကပါတယ္။

There are surprise sackings and then there is the sacking of Marco Silva!

Regarded by so many in the game as one of the brightest young managers around and given the bullet so quickly by Watford. Good luck in finding anyone better…..

— michael owen (@themichaelowen) January 21, 2018