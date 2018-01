ပရိသတ္မ်ားရဲ႕ ေ၀ဖန္မႈနဲ႔ ထိုက္တန္ေၾကာင္း အလာဒိြဳက္ေျပာၾကား

စေနေန႔က ကစားခဲ့တဲ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ပြဲစဥ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့ အဲဗာတန္အသင္းနဲ႔ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းတို႔ပြဲစဥ္မွာ အိမ္ကြင္းပရိသတ္ ေရွ႕မွာ သေရက်ခဲ့တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိတ္မသက္မသာ ခံစားရတယ္လို႔ အလာဒြိဳက္က ေျပာၾကားခဲ့ ပါတယ္။

ပြဲစစခ်င္းမွာပဲ ၀က္စ္ဘရြန္းအသင္းက ေဂ်းရိုဒီရီဂြတ္ရဲ႕ သြင္းဂိုးနဲ႔ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အာဆင္နယ္အသင္းက အသစ္ေခၚယူထားခဲ့တဲ့ ကစားသမား ၀ဲလ္ေကာ့ရဲ႕ ဂိုးဖန္တီးေပးပို႔မႈကေန အူမာ နီယာစီက အသင္းတြက္ အဲဗာတန္အသင္းက ေျခပဂိုးသြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။

