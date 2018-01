ဂ်ာမနီအေကာင္းဆံုး ကစားသမားဆု ရရွိခဲ့တဲ့ ကမ္မခ်္

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္း ေနာက္ခံကစားသမား ကမ္မခ်္ဟာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြက္ ဂ်ာမနီတစ္ႏွစ္တာ အေကာင္းဆံုးကစားသမားဆုကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ကမ္မခ်္ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္ အသင္းရဲ႕ အဓိက ကစားသမားအျဖစ္ ပြဲထြက္ခြင့္ ရရွိခဲ့သလို ႏိုင္ငံလက္ေရြးစင္ အသင္းျဖစ္တဲ့ ဂ်ာမနီ အသင္းမွာလည္း ေျခစြမ္းျပသႏိုင္ခဲ့ၿပီး အသင္းနဲ႔ အတူ တိုက္ႀကီးမ်ား ဖလားၿပိဳင္ပြဲမွာ ဗိုလ္စြဲႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဘိုင္ယန္ျမဴးနစ္အသင္းကို မေျပာင္းေရႊ႕ခင္က အာဘီလဇ္ပဇ္ အသင္းရဲ႕ ကစားသမား ေဟာင္းျဖစ္ခဲ့တဲ့ ကမ္မခ်္ဟာ ဒီဆုအတြက္ ေနာက္ဆံုး ဆန္ကာတင္ စာရင္းမွာ ပါ၀င္ခဲ့တဲ့ ကစားသမားေတြျဖစ္တဲ့ ပီအက္စ္ဂ်ီကြင္းလယ္လူ ဒရက္ဇလာ ၊ ဘာစီလိုနာအသင္း ဂိုးသမား တာစတီဂ်န္တို႔ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး ရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

