မန္ခ်က္စတာယူနိုုက္တက္အသင္းရဲ႕ နည္းျပအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ရမယ့္ မိုုက္ကယ္ကားရစ္

မန္ခ်က္စတာယူနုုိက္တက္အသင္းရဲ႕ ကြင္းလယ္ကစားသမား မိုုက္ကယ္ကားရစ္ဟာ ယခုုနွစ္ ရာသီကုုန္မွာ သူ႕ရဲ႕ ကစားသမားဘ၀ကိုု အဆံုုးသတ္ျပီး နည္းျပေမာ္ရင္ဟိုုရဲ႕ နည္းျပအဖြဲ႕၀င္ အျဖစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္တယ္လိုု႕ သိရပါတယ္။

မိုုက္ကယ္ကားရစ္ဟာ မန္ခ်က္စတာယူနိုုက္တက္အသင္းရဲ႕ ၀ါရင့္ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္ျပီး အသင္းမွာ ရွိခဲ့တဲ့ (၁၂)နွစ္တာအတြင္း ပရီးမီးယားလိဂ္ ဆုုဖလား (၅)ၾကိမ္ ၊ ယူရိုုပါလိဂ္ ဖလား ၊ အက္ေအဖလား ၊ လိဂ္ဖလား (၃)ၾကိမ္ တုုိ႕ ကိုု ရယူထားနိုုင္တဲ့ ကစားသမားတစ္ဦး လည္းျဖစ္ပါတယ္။

Michael Carrick is expected to retire at the end of the season and has accepted an invitation to join Jose Mourinho’s coaching staff from next season. #ThankYouCarras #mufc pic.twitter.com/B0pSpb6vbZ

— United Xtra (@utdxtra) January 19, 2018