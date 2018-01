အသင္းပရိသတ္မ်ားရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ ဂုဏ္သိကၡာ မရွိေၾကာင္း မူနီယာ ေျပာဆို

ပီအက္စ္ဂ်ီ ေနာက္ခံကစားသမား ေသာမတ္စ္ မူနီယာက ေနမာကို ေ၀ဖန္ခဲ့တဲ့ အသင္းပရိသတ္မ်ားရဲ႕ လုပ္ရပ္ဟာ ဂုဏ္သိကၡာ မရွိတဲ့ လုပ္ရပ္ျဖစ္တယ္လို႔ တံုျပန္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ဒီဂၽြန္အသင္းကို ပီအက္စ္ဂ်ီအသင္း အႏိုင္ရရွိတဲ့ပြဲစဥ္မွာ အသင္းအတြက္ သြင္းဂိုး ၄ ဂိုးရယူေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဒီမာရီယာ ၊ ကာဗာနီ နဲ႔ ဘာေပတို႔ လည္းသြင္းဂိုးေတြ ရယူႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။

အသင္းရဲ႕ တိုက္စစ္မွဴး ကာဗာနီအေနနဲ႔ ေနာက္ထပ္သြင္းဂိုး တစ္ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ခဲ့ မယ္ဆိုရင္ အသင္းရဲ႕ ထာ၀ရ ဂိုးသြင္းအမ်ားဆံုး ကစားသမားအျဖစ္ ရပ္တည္ႏိုင္ မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ အသင္းပရိသတ္ေတြအေနနဲ႔ ေနာက္ဆံုး ပင္နယ္တီကို ကာဗာနီ ကို ကန္သြင္းေစခ်င္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနမာက ကန္သြင္းခဲ့တဲ့အတြက္ ပရိသတ္ေတြက ေနမာကို ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

