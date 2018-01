ဆီဗီလာအသင္း အႏိုင္ရလဒ္နဲ႔ ထိုက္တန္ေၾကာင္း ဆီျမြန္နီ ေျပာၾကား

အက္သလက္တီကိုအသင္းနည္းျပ ဆီျမြန္နီက အသင္းအေနနဲ႔ ဆီဗီလာ အသင္းကို စပိန္ဘုရင့္ဖလား ကြာတားဖိုင္နယ္ ပထမအေက်ာ့မွာ ရံႈးနိမ့္ခဲ့ေပမယ့္ ျပႆနာ မရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

ပြဲခ်ိန္ ၇၁ မိနစ္မွာ အက္သလက္တီကို မက္ဒရစ္အသင္း ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေပမယ့္ ဂ်ီးဆပ္ နာဗက္စ္ နဲ႔ ေယာ္ကြင္း ေကာ္ရီယာတို႔ရဲ႕ ေနာက္က်သြင္းဂိုးေတြနဲ႔ ဆီဗီလာ အသင္းက ႏိုင္ပြဲရယူႏိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

