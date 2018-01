အဲဗာတန္အသင္းကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ျပီျဖစ္တဲ့ သီယိုု၀ဲလ္ေကာ့တ္

သီယိုု၀ဲလ္ေကာ့တ္ဟာ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကး ေပါင္ သန္း(၂၀) နဲ႕ အတူ (၃)နွစ္ခြဲသက္တမ္းရွိတဲ့ စာခ်ဳပ္နဲ႕ အဲဗာတန္အသင္းကိုု ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ေၾကာင္း အာဆင္နယ္အသင္းက အတည္ျပဳ ထုုတ္ျပန္ ခဲ့ပါတယ္။

၀ဲလ္ေကာ့တ္ဟာ အာဆင္နယ္အသင္းမွာ ကစားခဲ့တဲ့ (၁၂)နွစ္တာ ကာလအတြင္း ပြဲေပါင္း (၃၉ ၇)ပဲြဲမွာ သြင္းဂိုုး (၁၀၈)ဂိုုး သြင္းယူေပးခဲ့တဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၆ ခုုနွစ္မွာ ေဆာက္သင္မ္တန္အသင္းမွ အာဆင္နယ္အသင္းကိုု လူငယ္ကစားသမားတစ္ဦး အေနနဲ႕ ေျပာင္းေရႊ႕လာခဲ့ျပီး ပြဲထြက္ပါ၀င္ကစားခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။၀ဲလ္ေကာ့ဟာ အာဆင္နယ္ အသင္းနဲ႕ အတူ အက္ဖ္ေအဖလား (၂)ၾကိမ္ ရယူနိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းကိုု ေရာက္ရွိျပီးေနာက္မွာ ၀ဲလ္ေကာ့တ္ဟာ အလားအလာရွိတဲ့ ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္လာခဲ့ျပီး အသက္ (၁၇)နွစ္မွာပဲ အဂၤလန္အသင္းအတြက္ ပြဲထြက္ပါ၀င္ ကစားခြင့္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ အဂၤလန္အသင္းအတြက္ (၄၇)ပဲြပါ၀င္ကစားေပးခဲ့ျပီး သြင္းဂိုုး (၈)ဂုုိး သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုုနွစ္တုုန္းက ခရိုုေအးရွားအသင္းနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားစဥ္ အဂၤလန္ အသင္းအတြက္ ဟက္ထရစ္ဂိုုးသြင္းယူေပးခဲ့တာဟာ ၀ဲလ္ေကာ့တ္အေနနဲ႕ နိုုင္ငံ့လက္ေရြးစင္ အသင္းမွာ ခ်ီးက်ဴးစရာျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းရဲ႕ ၀က္ဘ္ဆိုုဒ္မွာေတာ့ – “ ၀ဲလ္ေကာ့တ္ရဲ႕ အသင္းအတြက္ စြမ္းေဆာင္ ေပးခဲ့သမွ်အားလံုုးကိုု ေက်းဇူးတင္လ်က္ပါ။ သူ႕ ကစားသမားဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ အနာဂတ္မွာ ေအာင္ျမင္မႈေတြရဖိုု႕ ဆုုေတာင္းေပးပါတယ္။ အေျပာင္းအေရႊ႕ဟာ အားလံုုး ျပီးျပည့္စံုုသြားပါျပီ။ ” လိုု႕ ေရးသားခဲ့ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ၀ဲလ္ေကာ့တ္က သူ႕ရဲ႕ တြစ္တာစာမ်က္နွာမွာ – “ အသင္းမွာ ပါ၀င္ေနၾကတဲ့ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီကိုုေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာခ်င္ပါတယ္။ နည္းျပ အာဆင္၀င္းဂါး ၊ နည္းျပအဖြဲ႕ေတြ ၊ ၀န္ထမ္းေတြ ၊ ကၽြန္ေတာ္ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ (၁၂)နွစ္အတြင္း အာဆင္နယ္ အသင္းမွာ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ မိသားစုုအျဖစ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ခဲ့သူေတြအားလံုုးကိုု ေက်းဇူးတင္ပါ တယ္။ ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္နဲ႕အတူ တြဲဖက္ကစားခဲ့ၾကတဲ့ အသင္းေဖာ္ေတြအကုုန္လံုုးကိုု လည္း ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာခ်င္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ တစ္ခဲနက္အားေပးမႈ ေတြ အတြက္လည္းေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္အသင္းက ထြက္ခြာခဲ့ရျခင္းအေပၚမွာ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေပမယ့္ စိန္ေခၚမႈအသစ္ေတြအတြက္လည္း ရင္ခုုန္ေနပါတယ္။ အသင္းမွာ ရွိတဲ့ သူအားလံုုး အနာဂတ္မွာ ေအာင္ျမင္ၾကပါေစလိုု႕ ဆုုေတာင္းေပးပါတယ္။ ” လုုိ႕ ေရးသားခဲ့ ပါတယ္။

