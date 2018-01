ဘာေလာ့တယ္လီ မနွစ္ကထက္ပိုုေကာင္းလာေၾကာင္း နိုုက္စ္အသင္းနည္းျပေျပာၾကား

နိုုက္စ္အသင္းရဲ႕ တုုိက္စစ္မွဴး ဘာေလာ့တယ္လီရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြဟာ တုုိးတက္လာျပီး မနွစ္ကထက္ပိုုေကာင္းလာေၾကာင္း အသင္းနည္းျပ လူဆီယန္ဖဲ့ဗ္ က မိုုနာကိုုအသင္းနဲ႕ ကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္အျပီး ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။

အဆိုုပါပြဲစဥ္မွာ နိုုက္စ္အသင္းနဲ႕ မိုုနာကိုုအသင္းတိုု႕ဟာ တစ္ဖက္(၂)ဂိုုးစီသေရက်ခဲ့ျပီး နိုုက္စ္ အသင္းအတြက္သြင္းဂိုုး (၂)ဂိုုးစလံုုးကိုု ဘာေလာ့တယ္လီက သြင္းယူေပးခဲ့ပါတယ္။ ဘာေလာ့ တယ္လီဟာ ယခုုရာသီအတြင္း (၁၅)ပြဲပါ၀င္ကစားထားရာမွာ သြင္းဂိုုး (၁၂)ဂိုုး သြင္းယူေပး ထားပါတယ္။ ျပီးခဲ့တဲ့ရာသီတုုန္းကေတာ့ တစ္ရာသီလံုုးမွာ (၂၃)ပြဲပါ၀င္ကစားခဲ့ျပီး (၁၅)ဂိုုး သြင္းယူနိုုင္ခဲ့ကာ ဂိုုးဖန္တီးမႈတစ္ၾကိမ္ျပဳလုုပ္နိုုင္ခဲ့ပါတယ္။

35 – Mario #Balotelli has scored 35 goals for OGC #Nice (in 51 apps); more than he managed at AC Milan (33), Manchester City (30), Inter (28) and Liverpool (4). Home. pic.twitter.com/2WFxjPGV5L

— OptaPaolo (@OptaPaolo) January 17, 2018