ခ်ယ္ဆီးအသင္းနဲ႕ ေနာ့၀စ္ခ်္စီးတီးအသင္းတိုု႕ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားၾကမယ့္ အက္ဖ္ေအဖလား ပြဲစဥ္

ခ်ယ္ဆီးအသင္းကေတာ့ အက္ဖ္ေအဖလား တတိယအဆင့္ replay ပြဲစဥ္ကိုု ေနာ့၀စ္ခ်္စီးတီး အသင္းနဲ႕ အိမ္ကြင္း စတန္းဖိုု႕ဒ္ဘရစ္ခ်္ မွာ လက္ခံယွဥ္ျပိဳင္ကစားရမွာျဖစ္ျပီး ေနာက္တစ္ဆင့္ တက္လွမ္းနိုုင္ဖိုု႕ ဒီပြဲစဥ္မွာ သူတိုု႕အသင္းရဲ႕ ေျခစြမ္းတိုုးတက္မႈကိုု ျပသရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ခ်ယ္ဆီး Vs ေနာ့၀စ္ခ်္စီးတီး

ေန႕ရက္ – ၂၀၁၈ ခုုနွစ္ ၊ ဇန္န၀ါရီလ (၁၈)ရက္ေန႕

အခိ်န္ – ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ (၂း၁၅) နာရီ

ကြင္း – စတန္းဖိုု႕ဒ္ဘရစ္ခ်္(ခ်ယ္ဆီး)

ထိပ္တိုုက္ေတြ႕ဆံုုမႈ

စုုစုုေပါင္းပြဲစဥ္ – (၅၃)ပြဲ

ခ်ယ္ဆီးနုုိင္ – (၂၁)ပြဲ

ေနာ့၀စ္ခ်္စီးတီးနိုုင္ – (၁၄)ပြဲ

သေရပြဲ – (၁၈)ပြဲ



ထိပ္တိုုက္ေတြ႕ဆံုုမႈ

ေနာ့၀စ္ခ်္ ၀ – ၀ ခ်ယ္ဆီး ( အက္ဖ္ေအဖလားတတိယအဆင့္)

ေစာင့္ၾကည့္ရမယ့္ကစားသမားမ်ား

ေနာက္ဆံုုးကစားခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္ (၃)ပြဲမွာ ဂိုုးေပါက္ေပ်ာက္ေနခဲ့တဲ့ ခ်ယ္ဆီးအသင္းရဲ႕ တုုိက္စစ္ အေနနဲ႕ ဒီပြဲမွာ ဂိုုးျပန္လည္သြင္းယူနိုုင္ဖိုု႕ လိုုအပ္ပါတယ္။ ခ်ယ္ဆီးအသင္းအတြက္ အဓိက ဂိုုးသြင္းယူေပးေနတဲ့ ကစားသမားက မိုုရာတာျဖစ္ျပီး ယခုုနွစ္ရာသီ ျပိဳင္ပြဲအရပ္ရပ္မွာ (၁၂)ဂိုုး သြင္းယူေပးထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ေနာက္ဆံုုး (၅)ပြဲမွာ သူ႕အေနနဲ႕ ဂိုုးေပါက္ေပ်ာက္ ေနခဲ့ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ယခုုရာသီမွာ သြင္းဂိုုး (၆)ဂိုုး သြင္းယူေပးထားတဲ့ မားကိုု႕စ္အလြန္ဆိုု အေနနဲ႕လည္း ဒီပြဲစဥ္မွာ ဂိုုးေတြထပ္ျပီးသြင္းယူနိုုင္မွာလားဆိုုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ေနာ့၀စ္ခ်္စီးတီးအသင္းမွာေတာ့ အဓိကတိုုက္စစ္္မွဴးျဖစ္တဲ့ နယ္ဆင္အိုုလီဗီရာ ဟာ ခ်ယ္ဆီးအသင္း နဲ႕ ေတြ႕ဆံုုတဲ့ ပထမပြဲစဥ္မွာ အရန္ခံုုမွာသာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း အဆိုုပါကစား သမား အေနနဲ႕ ဒီပြဲစဥ္မွာ ပါ၀င္ကစားျပီး ဂိုုးထပ္မံသြင္းယူနိုုင္ဖိုု႕ ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

ေနာ့၀စ္ခ်္စီးတီးအသင္းရဲ႕ ေနာက္ထပ္ကစားသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဂ်ိမ္းစ္မက္ဒစ္ဆင္ ဟာလည္း မၾကာခဏ ဂိုုးသြင္းယူေပးေလ့ရွိတဲ့ ကြင္းလယ္ကစားသမားျဖစ္ျပီး ယခုုနွစ္ ျပိဳင္ပြဲအရပ္ရပ္ မွာ သြင္းဂိုုး (၈)ဂိုုး သြင္းယူေပးထားပါတယ္။

ေနာက္ဆံုုးပြဲစဥ္ရလဒ္နွင့္ ပြဲၾကိဳေျပာစကား

ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလ (၃၀)ရက္ေန႕တုုန္းက စတုုတ္ စီးတီးအသင္းကိုု (၅)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ အနိုုင္ရရွိခဲ့တဲ့ပြဲစဥ္အျပီး ၂၀၁၈ ခုုနွစ္ထဲမွာ နိုုင္ပြဲမရွိေသးပါ ဘူး။ ၂၀၁၈ ခုုနွစ္ထဲ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားျပီးတဲ့ ပြဲစဥ္ (၄)ပြဲမွာ အားလံုုး သေရရလဒ္သာ ထြက္ေပၚ ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ သေရရလဒ္ (၄)ပြဲမွာ (၃)ပြဲဟာ ဂုုိးမရွိသေရရလဒ္ထြက္ေပၚခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါ တယ္။

EFL Cup ျပိဳင္ပြဲမွာလည္း ဆီမီးဖိုုင္နယ္ထိ ေရာက္ရွိခဲ့ျပီးျဖစ္တဲ့ ခ်ယ္ဆီးအသင္းဟာ ယခုုလ ေနာက္ဆံုုးအပတ္ထဲမွာ အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႕ ဆီမီးဖိုုင္နယ္ ဒုုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္ကိုု ယွဥ္ျပိဳင္ ကစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအေက်ာ့ ယွဥ္ျပိဳင္ကစားခဲ့ရာမွာေတာ့ အာဆင္နယ္အသင္းနဲ႕ ဂိုုးမရွိသေရက်ထားပါတယ္။

ယခုုပြဲစဥ္မွာ ကြန္တီအေနနဲ႕ ကစားပံုု ၊ လူစာရင္း ေျပာင္းလဲမႈေတြျပဳလုုပ္ျပီး ေနာ့၀စ္ခ်္အသင္း ကိုုရင္ဆိုုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ လူငယ္ကစားသမားေတြအတြက္ကေတာ့ ဒီပြဲစဥ္မွာ ပါ၀င္ကစားဖိုု႕က ထိုုက္တန္တဲ့ အခြင့္ အေရးတစ္ခုုပါ။ ဘာလိုု႕လဲဆိုုေတာ့ သူတိုု႕ဟာ လူငယ္ကစားသမားတစ္ဦးအေနနဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳလိုုအပ္သလိုု ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ အကယ္ဒမီကထြက္တဲ့ ကစားသမားေတြလည္း ျဖစ္ေနလိုု႕ပါ။ ဒီရာသီပြဲစဥ္ေတြမွာဆိုု လူငယ္ကစားသမား အီသန္အန္ပါဒူ ဆိုုရင္ ဒီလိုု အခြင့္ အေရးနဲ႕ ထိုုက္တန္ေၾကာင္းျပသနိုုင္ခဲ့ျပီး ဒီပြဲစဥ္မွာ သူ႕ကိုုသံုုးဖိုု႕ စဥ္းစားထားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ့ဘက္က သူတုုိ႕ကုုိအခြင့္အေရးေပးလိုုက္တဲ့အခ်ိန္ သူတိုု႕ အေကာင္းဆံုုးျပသနိုုင္ ဖိုု႕ လိုုပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ဆံုုးျဖတ္ခ်က္မမွားပါဘူး။ ” လိုု႕ ကြန္တီက ဆုုိပါတယ္။

ေနာ့၀စ္ခ်္စီးတီးအသင္းရဲ႕နည္းျပ ဒန္နီရယ္ဖာ့ခ္ အေနနဲ႕လည္း တစ္ပတ္အတြင္း (၃)ပြဲ ကစားရတဲ့ ပြဲက်ပ္ အေျခအေနမ်ိဳးမွာ ကစားသမားအခ်ိဳ႕ကိုု အနားေပးဖိုု႕ စီစဥ္ေနပါတယ္။

ေနာ့၀စ္ခ်္စီးတီးအသင္းကေတာ့ ေနာက္ဆံုုးကစားခဲ့တဲ့ ခ်န္ပီယံရွစ္ ပြဲစဥ္(၄)ပြဲမွာ ရံႈးပြဲမရွိခဲ့တဲ့ အသင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုုး (၄)ပြဲမွာ (၂)ပြဲသေရက်ထားျပီး မီေ၀ါလ္အသင္းကိုု (၂)ဂိုုး (၁)ဂိုုးနဲ႕ လည္းေကာင္း ၊ ဘရစ္စတိုုးစီးတီးအသင္းကိုု (၁)ဂိုုး ဂိုုးမရွိနဲ႕ လည္းေကာင္း အနိုုင္ရရွိထားပါတယ္။

ေနာ့၀စ္ခ်္စီးတီးအသင္းနည္းျပကေျပာၾကားရာမွာ – “ ေနာက္ပြဲစဥ္ေတြအတြက္လည္း စဥ္းစားရပါ မယ္။ အေျခအေနက ကၽြန္ေတာ္တိုု႕ အာဆင္နယ္ အသင္းနဲ႕ ကစားခဲ့တဲ့ ပြဲစဥ္နဲ႕မတူပါဘူး။ တစ္ပတ္ကိုု (၃)ပြဲေလာက္ ကစားရမယ့္ အေျခအေနပါ။ ဒါကိုု ျပႆနာၾကီးၾကီးမားမား တစ္ခုု လိုု မမွတ္ယူဘဲ အေကာင္းဆံုုးျပသနိုုင္ဖိုု႕လိုုပါတယ္။ ဒီပြဲစဥ္ကိုုေစာင့္ၾကည့္ရမွာျဖစ္ျပီး အတတ္ နိုုင္ဆံုုးေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ယူခ်င္ပါတယ္။ ” လိုု႕ ဆုုိပါတယ္။

🎥 The boss looks ahead to tomorrow's challenge against the Premier League champions. 👇#ncfc #cfc pic.twitter.com/mJMdNVOFDu

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) January 16, 2018