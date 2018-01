သံသယျဖစ္စရာေတြရွိေနတဲ့ ဆန္းခ်က္နဲ႔ ခ်ဲလ္ဆီးအေျပာင္းအေရႊ႕သတင္း

ျပီးခဲ့တဲ့ ရက္ပိုင္းတြင္းက ထြက္ေပၚခဲ့တဲ့ ဆန္းခ်က္ကို ခ်ဲလ္ဆီးအသင္း ေခၚယူမယ္ ဆိုတဲ့သတင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး နည္းျပကြန္တီက ျငင္းဆန္ခဲ့ပါတယ္။

အာဆင္နယ္အသင္းဟာ ဆန္းခ်က္ကို စာခ်ဳပ္သစ္ကမ္းလွမ္းမႈ အဆင္မေျပျဖစ္ ေနခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ရာသီကုန္မွာ ေျပာင္းေရႊ႕ေၾကးအလြတ္နဲ႔ လက္လႊတ္ရဖြယ္ရွိေန တဲ့အတြက္ ဆန္းခ်က္ကို ယခုေဆာင္းရာသီအေျပာင္းအေရႊ႕မွာ ေရာင္းခ်သြားဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါတယ္။

ယခုႏွစ္ရာသီမစခင္မွာ မန္စီးတီးအသင္းကို ေျပာင္းေရႊ႕ဖို႔ အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ခဲ့ ေပမယ့္ မန္စီးတီးအသင္းက ရာသီကုန္မွသာ ေခၚယူသြားရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့တာ ေၾကာင့္ အေျပာင္းအေရႊ႕ဇာတ္လမ္း တစ္ခန္းရပ္ခဲ့ရပါတယ္။

Asked if the club are trying to sign Alexis Sanchez, Conte says: 'I don't think so.'

— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 16, 2018